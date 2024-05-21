21 мая 2024, 20:58

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве, есть пострадавшие

РИА «Новости»
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Толпа неизвестных устроила массовую драку со стрельбой в районе Бирюлево Западное в Москве, сообщил 360.ru очевидец случившегося. По предварительным данным, есть раненые.

Конфликт произошел на перекрестке рядом с домом № 8 по Медынской улице. Группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне рядом с проезжей часть. После этого раздались звуки, похожие на выстрелы.

«Супруг мимо шел, заснял видео. Больше не отсвечивал там, других подробностей нет», - сказала собеседница 360.ru.

Кадры с места происшествия можно посмотреть в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

По данным Mash , после выстрелов одного из участников драки занесли в BMW и уехали. Остальные мужчины разбежались. По информации канала, ранения в конфликте получили четыре человека.

Драки Стрельба Видео Мужчины Москва
21 мая 2024, 17:53
На Новомарьинской улице в Москве забил фонтан высотой в 7 этажей
Пресс-служба МЧС
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Новомарьинская улица в Москве превратилась в своеобразный филиал Петергофа — у дома 36, корпус 1, забил фонтан высотой почти до седьмого этажа. Причиной ЧП стала коммунальная авария.

Очевидцы в местных чатах в Telegram успели поделиться впечатлениями от происходящего. Один из пользователей разместил видео со своими приятелями на фоне бьющего вверх столба воды.

«Мы на Камчатке, друзья, а это первый в мире гейзер», - пошутил один из молодых людей.

Проезжую зону и тротуары рядом с местом прорыва сильно затопило.

«Свежо, как на море», - прокомментировал обстановку водитель, проезжавший мимо места аварии.

В городском департаменте ЖКХ заявили, что причину происшествия уже устранили без отключения абонентов.

Видео «фонтана» и подтопленной улицы смотрите в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

Москва
21 мая 2024, 15:11
«Это неправда». Жительница Красноярского края опровергла обвинение в избиении девочки
РИА «Новости»
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Жительница Красноярского края Екатерина Назарова назвала ложью прозвучавшие в ее адрес обвинения в якобы избиении девочки. Об этом она сказала 360.ru.

Ранее стало известно, что женщину обвинили в якобы избиении 12-летнего подростка из-за кражи электронной сигареты. При этом очевидец отмечала, что на самом деле Екатерина просто разнимала драку своей дочери с ребенком.

«Она крала у нас телефон, взяла у ребенка велик, не могли месяц его забрать обратно. Потом у нас ночевала и украла „парилку“», - сказала Екатерина.

Женщина добавила, что напишет заявление в Следственный комитет за клевету в ее адрес об избиении ребенка.

«Если даже я виновата, то меня без суда оклеветали везде. <...> Информация о причинении побоев с моей стороны не соответствует действительности», - подчеркнула она.

Пресс-служба главка СК по Красноярскому краю сообщила, что ведомство завело дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

По версии следствия, 10 мая жительница Назарова, находясь у себя в квартире, в ходе конфликта нанесла 12-летней подруге дочери множественные удары по голове. Ребенку оказывается медицинская помощь.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования и установленных обстоятельствах уголовного дела.

Уголовное дело Дети Избиения Красноярский край
21 мая 2024, 13:28
Лось застрял в пруду в Новой Москве
Unsplash
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ЧП с лосем произошло в поселении Марушкинское в Новой Москве. Животное упало в пруд и не сумело выбраться самостоятельно, уточнил источник 360.ru.

О происшествии сообщили из коттеджного поселка Чистые Пруды, добавил он. Водоем, в котором застрял лось, обнесен частоколом.

Все обстоятельства уточняются.

В ноябре прошлого года очевидцы сообщали о провалившемся под лед лосе в Ногинске. Неравнодушные люди подключили для помощи животному егерей и спасателей, но в итоге лось смог выбраться самостоятельно.

Животные Москва
21 мая 2024, 09:21
Пожар начался на рынке неподалеку от станции метро «Бибирево»
Соцсети
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Утром во вторник на рынке неподалеку от станции метро «Бибирево» начался пожар. Пользователи социальных сетей показали кадры с места ЧП.

На снимках можно увидеть, как в небо поднимается густой черный дым.

«На данный момент тушат, МЧС работает. Видимо, возгорание произошло внутри», - рассказал 360.ru один из очевидцев ЧП.

Характер пожара пока неизвестен, официальная информация не появлялась.

Пожары

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