Массовая драка со стрельбой произошла в Москве, есть пострадавшие

Конфликт произошел на перекрестке рядом с домом № 8 по Медынской улице. Группа мужчин громко ругалась и обменивалась ударами на газоне рядом с проезжей часть. После этого раздались звуки, похожие на выстрелы.

«Супруг мимо шел, заснял видео. Больше не отсвечивал там, других подробностей нет», - сказала собеседница 360.ru.

Кадры с места происшествия можно посмотреть в нашем Telegram-канале «Маленькие Большие новости».

По данным Mash , после выстрелов одного из участников драки занесли в BMW и уехали. Остальные мужчины разбежались. По информации канала, ранения в конфликте получили четыре человека.