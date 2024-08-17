Массовая драка с участием подростков произошла в Москве

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Диспетчер получил сообщение о нарушении общественного порядка в 19:40. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Для разбирательства в отдел полиции доставили предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске в одном из дворов произошли разборки со стрельбой. Участниками потасовки стали десятки подростков. Также на месте конфликта раздавались выстрелы. Полицейские устанавливают личности нарушителей порядка.