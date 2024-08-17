17 августа 2024, 23:24

Массовая драка с участием подростков произошла в Москве

РИА «Новости»
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Массовая потасовка произошла на Братиславской улице в Москве. С места драки в полицию доставили несколько участников конфликта. Среди них были подростки, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного МВД.

Диспетчер получил сообщение о нарушении общественного порядка в 19:40. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Выяснилось, что между группой граждан произошел конфликт, который перерос в потасовку.

Для разбирательства в отдел полиции доставили предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске в одном из дворов произошли разборки со стрельбой. Участниками потасовки стали десятки подростков. Также на месте конфликта раздавались выстрелы. Полицейские устанавливают личности нарушителей порядка.

Драки Полиция Москва
17 августа 2024, 23:06
Иномарка сбила ребенка и протащила за собой по двору в Петербурге
РИА «Новости»
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Автомобиль сбил семилетнего мальчика во дворе дома и протащил за собой несколько метров. Наезд произошел в Петербурге, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, 23-летний владелец Chery Tiggo сбил перебегавшего дорогу ребенка на Приморском проспекте и протащил по асфальту. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщило 78.ru , водитель ехал со скоростью около 20 километров в час. Когда мальчик выбежал из кустов, мужчина не успел затормозить и сбил его. Мать пострадавшего рассказала, что сын гулял во дворе со своим братом. После происшествия старший сын позвонил родителям, те сразу выбежали на улицу.

Медики диагностировали у мальчика перелом таза, ребер и конечностей. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Полиция уже начала проверку.

В Якутии водитель автомобиля сбил группу школьников , шедших по обочине дороги. После ДТП мужчина бежал. В больницу с травмами попали три ребенка.

Санкт-Петербург Дети Дороги Иномарки Полиция
17 августа 2024, 22:01
Легковушка взорвалась на АЗС в Краснодарском крае
Freepik
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Отечественный автомобиль взорвался на автомобильной заправочной станции в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Взрыв прогремел вечером 16 августа на газовой заправке в Тихорецке. По предварительным данным, мужчина поставил свою «семерку» заправляться метаном и ушел оплачивать.

Когда водитель вернулся к машине, произошел взрыв, после которого обрушилась бетонная плита. Ее обломки засыпали автомобиль, раздавив его. Мужчина выжил. Он получил незначительные травмы. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее машина скорой помощи взорвалась на территории роддома в Омске. В результате ЧП никто не пострадал. Загоревшийся автомобиль тушили 16 спасателей и три спецмашины.

Сильный взрыв прогремел на Синявинской улице на севере Москвы. В автомобиль Toyota Land Cruiser детонировала самодельная взрывчатка. Водителю внедорожника взрывом оторвало стопы.

Краснодар Взрывы Мужчины Машины Краснодарский край
17 августа 2024, 10:43
Житель Новосибирска избил парня молотком за отказ в рукопожатии
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В Новосибирске мужчина накинулся с молотком на молодого человека, когда тот отказался пожать ему руку. Об этом 360.ru рассказала знакомая пострадавшего.

ЧП произошло в одном из цветочных магазинов города.

Telegram-канал Shot отметил, что мужчина зашел в торговую лавку уже под закрытие. Вместе с молодой девушкой за прилавком сидел ее парень и ужинал бутербродами.

Мужчина протянул молодому человеку руку для знакомства, однако тот не стал ее пожимать, объяснив это тем, что ест. После этого обидчивый посетитель нецензурно обругал оппонента, а спустя несколько минут вернулся с молотком и накинулся на молодого человека.

«Пострадавший - парень девушки. Ей стало плохо, и он привез лекарства, а чтобы не мотаться, остался вместе с ней. И вот пришел постоянный клиент, который никогда с парнем не виделся, не пожали руки. Мужчина послал его на три веселые, но потом началась драка с молотком», - рассказала собеседница 360.ru.

По ее словам, у избитого плохо двигается рука и болит спина.

Ранее житель ЯНАО избил односельчанина деревянным брусом. Пострадавшему удалось выжить, несмотря на множественные повреждения и закрытую черепно-мозговую травму.

Драки МВД РФ
16 августа 2024, 17:36
Мать склоняла пятилетнюю дочь к сексу с сожителем в Казани
РИА «Новости»
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Жительница Казани заставляла свою пятилетнюю дочь заниматься сексом с сожителем-мигрантом. Развратные действия с ребенком мать снимала на камеру, сообщила Telegram-каналу Mash Iptash бабушка девочки.

Женщина, узнав об извращениях, пыталась забрать внучку в Сибирь, но безрезультатно, несмотря на то, что является законным опекуном девочки.

Мать долгое время не общалась с маленькой дочерью. В один момент она стала забирать ее к себе на выходные. После очередного отдыха с матерью и ее сожителем девочка рассказала бабушке жуткие подробности.

По словам ребенка, отчим трогал ее за интимными места, а также пытался вводить в тело инородные предметы, среди которых был фломастер. Девочка также рассказала, что мать якобы заставляла ее есть мыло и жестоко избивала.

Бабушка приняла решение увезти девочку в Кемеровскую область, тогда мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о похищении. После этого ребенка ей вернули.

Спустя время внучка попала в больницу с отравлением, и бабушка подала иск на ограничение родительских прав дочери. Женщина также обратилась за помощью в Московский профсоюз полиции.

Ранее в Новой Москве 14-летняя девочка забеременела от 63-летнего дедушки. Мужчина несколько месяцев насиловал школьницу.

Дети Казань Секс

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