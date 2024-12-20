Массовая драка произошла в московской школе

Директор учебного заведения Александр Ездов уточнил, что конфликт начался на перемене.

«Ситуация абсолютно неприемлема и полностью противоречит правилам и ценностям нашей школы. Сейчас решается вопрос о постановке нападавших на внутришкольный учет. С каждым участником произошедшего проведут воспитательные беседы, задействовали школьного психолога, социального педагога и службу примирения», - сказал он.

Ездов уточнил, что в школу вызвали родителей зачинщиков потасовки и заявили им о недопустимости подобного поведения.

«Школа инициировала проведение расследования, по итогу которого всех виновных накажут, в том числе поставят на учет в комиссии по делам несовершеннолетних», - добавил директор.

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