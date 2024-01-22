22 января 2024, 11:13

Массовая драка подростков в ТРЦ Благовещенска попала на видео

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Подростки устроили массовую драку в торгово-развлекательном центре «Острова» в Благовещенске. В потасовке участвовали около 10 ребят, в распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Причиной драки стал внешний вид одного из подростков, сообщил очевидец. Один из ребят удар парня по лицу, за пострадавшего начал заступаться друг, которого в результате избили. Свидетель происшествия также сообщил, что у одного из подростков был травматический пистолет.

«Друг парня пришел с „травматом“ и выстрелил в небо и после этого прострелил парню бок, его избили, после этого его забрала полиция», - рассказал он.

Проверку по факту конфликта проводят правоохранительные органы, сообщили в ГТРК «Амур». Личности большинства участников драки установили.

Ранее подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода. Во время драк старшие по возрасту ребята обучали более юных различным приемам борьбы.

Драки Дети Видео Полиция
22 января 2024, 11:12
«Вопиющий случай». Учитель оскорбил подростка в школе в Иркутской области
РИА «Новости»
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В одной из школ Братска учитель оскорбил ученика. Председатель Комитета по образованию администрации города Оксана Ефимова рассказала «360», что в ситуации разберутся и примут меры.

В школе № 24 Братска между учительницей и учеником произошел конфликт. Во время разговора преподаватель оскорбила подростка. Она довольно грубо говорила, школьники сняли происходящее на камеру.

«<…> Я его задушу. Я эту <…> убью», - сказала учительница.

После чего она вышла из кабинета. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Ефимова подтвердила, что учитель повела себя неподобающе.

«Конфликт между учеником и учителем перерос в недопустимые оскорбления. Случай вопиющий», - указала она.

Видео, которое сняли ученики, разлетелось в Сети. В школе уже начали служебное расследование. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства и принять решения.

Комитет по образованию взял эту ситуацию под свой контроль.

«Мы приносим свои извинения родителям учащегося. Беспокоимся за здоровье педагога», - подчеркнула Ефимова.

Она обещала, что комитет «честно разберется и при необходимости примет меры».

Недавно появилась информация о травле двух учеников в Павловской гимназии в Истре. Буллингу подверглись брат и сестра, после чего у детей начались проблемы со здоровьем.

Подмосковные следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Школы Иркутская область Учителя Школьники Образование
22 января 2024, 11:10
Губернатор Кирова поблагодарил волонтеров, которые искали выброшенного из поезда кота
piqsels
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Губернатор Кировской области Александр Соколов обратился к волонтерам, участвовавшим в поиске высаженного из поезда кота Твикса, и поблагодарил их за отзывчивость. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Соколов отметил, что кировчане-волонтеры проявили сострадание и пришли на помощь в трудную минуту.

«Я сегодня хочу сказать спасибо десяткам кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность», - рассказал губернатор.

Он добавил, что жители Кирова всегда готовы оказать поддержку другим в трудной ситуации.

Ранее проводница поезда «Екатеринбург - Санкт-Петербург» высадила кота Твикса из поезда, несмотря на наличие специального билета. Более 220 тысяч человек подписали петицию с требованием уволить сотрудницу РЖД за нарушение должностных инструкций и жестокое обращение с животным.

Волонтер Ольга Кудряшова рассказала, что выброшенный из поезда питомец умер из-за обморожения и внутреннего кровотечения от укуса.

Волонтеры Коты Поезда
22 января 2024, 10:56
Три человека погибли в ДТП в Москве за неделю
РИА «Новости»
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С 15 по 21 января в Москве произошло 107 ДТП. В них погибли три человека и еще 120 получили ранения, в том числе девять детей в возрасте до 16 лет, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

«Самыми частыми видами ДТП стали наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств - 49 и 42 ДТП соответственно», - уточнили в ГИБДД.

По данным ведомства, самым аварийным днем стала пятница. В этот день зафиксировали 22 ДДП. Меньше всего дорожных происшествий произошло в воскресенье - шесть.

Также в Госавтоинспекции добавили, что сотрудникам ведомства удалось пресечь 392 случая управления автомобилем водителями с признаками опьянения.

Ранее в Екатеринбурге водитель наехал на упавшую со снегоката четырехлетнюю девочку. Ее доставили в больницу.

ДТП ГИБДД Водители Москва
22 января 2024, 10:49
Москвича заподозрили в домогательствах к 11-летней девочке
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Следователи попросят суд об аресте 30-летнего мужчины, подозреваемого в растлении 11-летней девочки. Предположительно, он приставал к школьнице на автобусной остановке на востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что 20 января этого года житель столицы на автобусной остановке на 1-й Владимирской улице познакомился с 11-летней девочкой. Он убедил ребенка пойти за помещение магазина, где совершил насильственные действия сексуального характера. После этого он завел школьницу в подъезд жилого дома и продолжил приставать к ней, снимая все на камеру смартфона.

Позже девочка рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию. Правоохранителям удалось быстро найти и задержать подозреваемого. На допросе он во всем признался и раскаялся.

Следователи продолжают собирать доказательства, а также проверяют мужчину на аналогичные преступления в Москве.

Ранее судимым за педофилию захотели запретить посещение школ и детских площадок. Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Дети Педофилы Москва

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