27 февраля 2024, 19:08

Массовая драка около ТЦ в Волоколамске попала на видео

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Подмосковная полиция начала проверку по факту массовой драки в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД

Видео, снятое одним из очевидцев побоища, появилось в Telegram-канале ведомства. На записи видно, что у одного из участников конфликта в руках был предмет, похожий на металлическую палку.

В пресс-службе уточнили, что драка произошла рядом с одним из торговых центров. По факту ЧП полиция никаких заявлений не получала.

«Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают участников конфликта, их действия получат правовую оценку», - отметили в главке МВД.

Свидетелей потасовки попросили обратиться в отдел полиции по Волоколамскому городскому округу.

По информации источника «360», участниками потасовки были около 20 подростков, которые избили молодого человека, а затем напали на мужчину, который пытался за него заступиться.

В январе около десяти студентов РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы , два человека получили ножевые ранения.

Драки МВД РФ Видео Полиция
27 февраля 2024, 17:54
Разлив кипятка после коммунальной аварии на востоке Москвы сняли на видео
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Во вторник, 27 февраля, на Просторной улице в Восточном административном округе Москвы произошел прорыв горячего водоснабжения. Прохожим пришлось обходить реки с кипятком прямо по проезжей части.

Госавтоинспекция Москвы перекрывала движение транспорта от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы в обоих направлениях. Экстренные службы начали ликвидацию последствий ЧП возле дома № 9 на Просторной улице.

В пресс-службе городского хозяйства Москвы заявили, что теплоснабжение потребителей перевели на резервную схему. Позднее утечку на теплосетях локализовали, а движение транспорта восстановили.

Коммунальная авария произошла также в Челябинске. Пешеходов перевозили через огромную лужу в ковше спецтехники.

Коммунальные аварии Москва
27 февраля 2024, 17:38
Жителей Краснодара напугал взрыв в районе аэропорта
РИА «Новости»
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Жители Комсомольского и Пашковского микрорайонов Краснодара сообщили о звуках, похожих на взрывы, в районе аэропорта. В муниципальном центре управления (МЦУ) города отреагировали на эту информацию, заявив, что диспетчерам не поступали данные о разрушениях.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях», - указало ведомство в Telegram-канале.

В МЦУ добавили, что в небе не зафиксировали посторонних воздушных судов или вспышек. Власти призвали жителей Краснодара получать информацию только из официальных источников.

В ведомстве отметили, что утром 28 февраля на территории ООО «Афипский НПЗ» пройдет тренировка ликвидации последствий ЧС. Во время планового мероприятия в городе будут звучать сирены, предупредили в МУЦ.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о громких взрывах из-за учений Черноморского флота.

Краснодар Взрывы
27 февраля 2024, 14:35
Телефонные мошенники довели жительницу Зеленограда до членовредительства
РИА «Новости»
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Госпитализацией закончилось общение с телефонными мошенниками для жительницы Зеленограда. Как сообщил «Московский комсомолец», сначала злоумышленники выманили у женщины крупную сумму денег, а после заставили засунуть в себя петарду и поджечь.

Госпитализацией закончилось общение с телефонными мошенниками для жительницы Зеленограда. Как сообщил «Московский комсомолец» , сначала злоумышленники выманили у женщины крупную сумму денег, а после заставили засунуть в себя петарду и поджечь.

По данным журналистов, сама история произошла еще в начале февраля. Мошенники связались с потенциальной жертвой под предлогом перезаключения договора с оператором мобильной связи, чтобы номер не попал под блокировку.

После с женщиной беседовал выдававший себя за сотрудника портала госуслуг, который предупредил, что на ее имя оформили кредит. Под различными предлогами злоумышленники выманили у пострадавшей два миллиона 640 тысяч рублей.

Забрав все накопления, мошенники продолжили издеваться над пострадавшей и ее супругом. В частности, пару заставили делать откровенные фотографии.

В качестве последнего задания женщине поручили купить петарду, засунуть в интимную часть тела в мужа и поджечь. Пожалев родного человека, пострадавшая совершила опасную операцию с собой. Детонация пиротехники привела к серьезным травмам, женщина попала в больницу.

На минувшей неделе новороссийские врачи спасли экспериментировавшего с собственным телом 14-летнего подростка. В ходе проведенной операции медики достали из уретры пациента 40 магнитных шариков. Юноша обратился к врачам с жалобами на боли в мочевом пузыре.

Больницы Мошенничество Москва
27 февраля 2024, 13:53
Десятки единиц оружия изъяли из дома Алена Делона
РИА «Новости»
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Французские власти изъяли более пятидесяти единиц огнестрельного оружия из дома знаменитого 88-летнего актера Алена Делона. Об этом сообщила газета Parisien.

Необходимые разрешения на владение оружием у Делона были, но это не помешало его конфискации. Причиной изъятия могло стать состояние здоровья актера.

В конце января суд ограничил его дееспособность. Адвокат артиста Хироми Роллен выразила тревогу из-за большого количества оружия в его доме, подчеркнув, что актер не получает должного лечения.

За последнее время состояние здоровья Делона стало предметом серьезного внимания и обсуждений среди его семьи и окружения. Прокуратура взяла на контроль ситуацию после обращения младшего сына актера, Алена-Фабьена, указавшего на возможное злоупотребление со стороны его сестры Анушки, утверждая, что она воспользовалась физической слабостью отца.

Конфликт усугубился после того, как Хироми Роллен обвинила детей Делона в попытке убийства отца.

Суд Дети Оружие Актеры

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