Массовая драка около ТЦ в Волоколамске попала на видео

Видео, снятое одним из очевидцев побоища, появилось в Telegram-канале ведомства. На записи видно, что у одного из участников конфликта в руках был предмет, похожий на металлическую палку.

В пресс-службе уточнили, что драка произошла рядом с одним из торговых центров. По факту ЧП полиция никаких заявлений не получала.

«Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают участников конфликта, их действия получат правовую оценку», - отметили в главке МВД.

Свидетелей потасовки попросили обратиться в отдел полиции по Волоколамскому городскому округу.

По информации источника «360», участниками потасовки были около 20 подростков, которые избили молодого человека, а затем напали на мужчину, который пытался за него заступиться.

В январе около десяти студентов РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы , два человека получили ножевые ранения.