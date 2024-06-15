Массовая авария с участием пяти машин произошла на МКАД
В Москве произошла массовая авария. О случившемся сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
ДТП случилось на 37-м километре МКАД - там столкнулись пять автомобилей. На место прибыли оперативные службы.
«Информация о пострадавших уточняется», - заявили в дептрансе.
Водителей предупредили, что движение на месте аварии затруднено. Автовладельцам посоветовали выбирать альтернативный маршрут.
Накануне вечером в Москве загорелся автомобиль каршеринга. На место случившегося прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.
А тот же день в Люблине мотоциклист врезался в такси. Байкера госпитализировали, сообщили «Известия».