15 июня 2024, 13:10

Массовая авария с участием пяти машин произошла на МКАД

РИА «Новости»
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В Москве произошла массовая авария. О случившемся сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП случилось на 37-м километре МКАД - там столкнулись пять автомобилей. На место прибыли оперативные службы.

«Информация о пострадавших уточняется», - заявили в дептрансе.

Водителей предупредили, что движение на месте аварии затруднено. Автовладельцам посоветовали выбирать альтернативный маршрут.

Накануне вечером в Москве загорелся автомобиль каршеринга. На место случившегося прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС.

А тот же день в Люблине мотоциклист врезался в такси. Байкера госпитализировали, сообщили «Известия».

ДТП Машины Москва
15 июня 2024, 13:11
«Я буду молиться». Виновник ДТП в Благовещенске попросил прощения у родных погибших
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Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия», мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».

«Мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе - не физически, не морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них и за их ангелов, которые ушли», - сказал водитель.

Мужчина признался, что не помнит момент аварии. Он работает таксистом, в тот роковой день за руль сел рано, выполнил 33 заказа и решил пропустить с другом стакан-другой водки.

Пьяный 59-летний водитель легковушки не справился с управлением , вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет, еще двое пострадавших в аварии скончались в больнице.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал , куда принесли игрушки, цветы и свечи, чтобы почтить память жертв страшной аварии.

Суд арестовал мужчину на два месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.

Водитель, который сбил толпу пешеходов в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших. Как сообщили «Известия» , мужчина назвал аварию «страшным злодеянием».

Уголовное дело Суд Больницы ДТП Мужчины Водители
15 июня 2024, 09:45
Суд арестовал водителя, насмерть сбившего детей в Благовещенске
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Водителя, сбившего людей на тротуаре в Благовещенске, суд заключил под стражу на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Амурской области.

«Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора области», - передали в ведомстве.

Вечером 14 июня на улице Василенко пьяный 59-летнний водитель легковушки нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина не справился с управлением. По данным очевидцев, он пытался уйти от столкновения с мотоциклом.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подтвердил , что погибли 49-летняя женщина и двое подростков 14 и 15 лет. Еще шесть человек в тяжелом состоянии попали в больницу. После двое пострадавших в аварии скончались в медучреждении. Водителя задержали. СК возбудил уголовное дело.

Жители Благовещенска организовали стихийный мемориал на улице Василенко. Они несли туда игрушки, цветы и свечи. Мать одного подростка, погибшего в ДТП, не спала две суток.

Уголовное дело Суд Дети Больницы ДТП Водители
15 июня 2024, 07:55
«Не до разговоров». Мать погибшего в ДТП в Благовещенске не спала почти двое суток
Пресс-служба Следственного комитета
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Мать подростка, погибшего в ДТП в Благовещенске, смогла уснуть впервые почти за двое суток. Об этом 360.ru рассказал, предположительно, ее муж утром 15 июня.

«Она уснула. Впервые за двое суток почти. Поэтому сейчас не до разговоров», - тихо произнес он.

На вопрос о том, является ли он отцом жертвы, мужчина ответил только: «Пусть она поспит. Я не хочу ничего отвечать».

Авария случилась на улице Василенко. Минивэн, водитель которого, по предварительной информации, был нетрезв, на большой скорости вылетел с проезжей части на тротуар и сбил людей. Очевидцы сообщали о нескольких погибших. По последним данным , двое из шести пострадавших умерли в больнице. Среди них женщина 50 лет и подросток. В реанимации остаются 14-летний парень и 32-летняя женщина. В отделение травматологии планируют перевести еще одного подростка 14 лет и 19-летнюю девушку, находящихся в тяжелом состоянии.

Водителя задержали.

Дети ДТП
15 июня 2024, 04:21
Двое пострадавших в аварии в Благовещенске умерли в больнице
РИА «Новости»
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Два человека погибли после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.

ДТП случилось на улице Василенко 14 июня. Водитель машины сбил людей. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии. Сначала в министерстве сообщили о шести пострадавших, позже двое из них скончались.

«Двое пострадавших в аварии <…>, женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли в больнице», - заявили в публикации ведомства.

Также в реанимацию положили мальчика 14 лет и 32-летнюю женщину. Еще двоих - подростка 14 лет и девушку 19 лет - переведут в из реанимации в отделение травматологии. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске, задержали. По факту произошедшего возбудят уголовное дело.

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