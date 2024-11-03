Массовая авария с 11 авто произошла на севере Москвы. Три человека пострадали

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ДТП случилось в Войковском районе на Ленинградском путепроводе. Участниками аварии стали шесть машин такси. В результате перекрыли четыре полосы движения из пяти.

На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадали три человека.

«Спуск с моста, подморозило, и их всех размотало. Едет только крайний левый ряд», - уточнил источник.

Минувшей ночью массовая авария с шестью автомобилями произошла в центре столицы. Один человек погиб, еще трое пострадали. Участниками ДТП стали несколько такси. Правоохранители установят все обстоятельства случившегося.