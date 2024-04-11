Массовая авария произошла в тоннеле в центре Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Гагаринском тоннеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
«На месте работают оперативные службы города», - отметили в ведомстве.
По данным дептранса, сейчас движение в районе ДТП затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать по возможности пути объезда. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняется.
Ранее в ДТП с участием двух машин в Северном Тушине на МКАД пострадали двое детей и беременная женщина. В эвакуации пострадавших задействовали вертолет Московского авиационного центра.