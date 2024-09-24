24 сентября 2024, 21:28

Массовая авария произошла на востоке Москвы

РИА «Новости»
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Иномарки не поделили полосы на проходящем через московский район Измайлово участке северо-восточной хорды. В результате столкнулись четыре легковых автомобиля. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, на дороге столкнулись Lexus, Hyundai и две машины Kia. Столкнувшиеся иномарки перекрыли две полосы движения.

В результате происшествия пострадали три человека. Об их состоянии пока ничего неизвестно. Также пока нет никаких данных о причинах массового столкновения.

ДТП Москва
24 сентября 2024, 19:43
Взрыв прогремел под окнами многоэтажки Челябинска
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Проходивший мимо многоэтажного дома на пересечении улиц Гражданской и Руставели мужчина устроил взрыв, бросив под балкон неустановленный предмет. Кадры с места происшествия опубликовал сайт 74.Ru.

На видео можно заметить, как мимо дома шли двое мужчин в темной одежде. Один из них задержался и подошел к застекленному балкону на первом этаже, оставив неизвестный предмет, после чего удалился. Спустя несколько секунд на месте, где стоял прохожий, произошел взрыв с яркой вспышкой и сильным задымлением.

Опрошенные журналистами местные жители заявили, что от детонации сработали сигнализации припаркованных во дворе машин.

В пресс-службе областного главка МВД отметили, что начали поиск очевидцев и свидетелей взрыва. В ведомстве добавили, что правоохранители приступили к обходу квартир.

В конце прошлой недели петербургский школьник получил множественные травмы при взрыве баллона со сжатым воздухом на автосервисе в Пушкинском районе города. По предварительным данным, рабочие участка накачивали бак для прицепа для проверки, но емкость не выдержала нагрузки, разгерметизировалась и сдетонировала.

МВД РФ Взрывы Челябинск
24 сентября 2024, 16:27
Производитель дихлофоса начал разбирательства после отравления семьи под Красноярском
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Новосибирский завод «Сибиар» начал расследование в связи с обнаружением следов дихлофоса в пробах после отравления семьи в Красноярском крае. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель компании.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», - указал собеседник агентства.

По его словам, завод пока не получал запросов от правоохранительных органов. Также представители компании подчеркнули, что за 30 лет работы предприятия не было зафиксировано случаев, когда их продукция приводила к смерти человека.

Ранее в Следственном комитете заявили, что обработка дома дихлофосом не могла стать причиной смертельного отравления семьи в Красноярском крае.

Красноярский край Смертельное отравление в Красноярском крае
24 сентября 2024, 13:04
Массовое ДТП произошло на Северо-Восточной хорде в Москве
РИА «Новости»
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Массовая авария произошла на Северо-Восточной хорде в Москве. По данным источника 360.ru, участниками крупного ДТП стали четыре автомобиля.

По его информации, в аварию попали автомобиль Renault, грузовой автомобиль, военный автобус и военный грузовик. На месте происшествия произошел небольшой разлив топлива.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал, добавил собеседник 360.ru.

Накануне массовая авария произошла на юго-западе Москвы. На пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе столкнулись два автобуса, такси и грузовик.

Еще днем ранее на внутренней стороне 10-го километра МКАД мусоровоз сбоку врезался в фуру, после чего оба грузовика опрокинулись. Движение в месте ДТП осуществлялось по одной полосе.

Грузовики ДТП Топливо Автобусы Москва
24 сентября 2024, 11:52
Следы вещества от насекомых нашли в пробах рвоты по делу об отравлении под Красноярском
Пресс-служба Следственного комитета
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Следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, нашли в пробах рвотных масс у пострадавших от отравления в Красноярском крае. Об этом заявили в региональном главке СК России.

«По результатам проведенных исследований в пробах рвотных масс обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», - заявили в СК.

В ведомстве напомнили, что следствие изначально рассматривало несколько версий отравления членов семьи: отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля и употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.

Ранее в Сети появилось видео из магазина , где мать погибших от отравления детей покупала еду. Их женщина приобрела в местном магазине «Олимп».

Медиков районной больницы также допросят по делу об отравлении семьи под Красноярском.

Следственный комитет России Смертельное отравление в Красноярском крае

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