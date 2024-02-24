Массовая авария произошла на СВХ в Москве

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины массовой аварии выясняются. Официальных данных о происшествии пока нет.

Ранее в аварию в столице попал экскурсионный автобус из Владимира , которые перевозил 20 детей. Он врезался в самосвал на Красковской улице. Никто из несовершеннолетних не пострадал.