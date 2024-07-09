09 июля 2024, 13:08

Массовая авария на Ярославском шоссе спровоцировала огромную пробку

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Массовая авария с участием нескольких грузовиков произошла на Ярославском шоссе 9 июля. Очевидица происшествия в Telegram-канале «Наш Сергиев Посад» рассказала, что из-за ДТП образовались огромные заторы на дороге.

«Стоим уже больше часа, выбирайте пути объезда», - посоветовала она другим водителям.

Судя по кадрам, размещенным в Сети, один из большегрузов перевернулся на бок. Повреждения получила легковушка и еще несколько фур. На месте происшествия работают полицейские.

ДТП произошло в районе Сергиева Посада по направлению в Москву. Как сообщили очевидцы в Telegram-канале «Подмосква» , на объездных дорогах тоже возникают пробки. Официальная информация о происшествии пока не поступала.

Ранее на МКАД растянулась пробка на два километра. Причиной затора стало столкновение нескольких машин.

Грузовики ДТП Пробки Дороги Сергиев Посад Водители Москва
09 июля 2024, 13:02
«Кинул на квартиру». В Ногинске мужчина обманом лишил жилья многодетную мать-сироту
Unsplash
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Иностранец обманом лишил квартиры многодетную мать-сироту в Ногинске. Подробности 360.ru рассказал представитель потерпевшей, юрист по правам детей-сирот Кирилл Венников.

По его словам, у девушки умерла мама, оставив ей в собственность дачу и двухкомнатную квартиру. От предыдущего брака у потерпевшей остались трое детей. Нынешний ухажер, уроженец Средней Азии, обманул молодую мать.

«Это мошенничество. Мигрант мошенническим способом просто обокрал сироту, забрал квартиру, не заплатил денег. <…> Как по-русски говорят, кинул на двухкомнатную квартиру с тремя детьми», - отметил юрист.

Иностранец предложил девушке выкупить ее жилье, рассказал Венников. В условиях договора купли-продажи прописали, что к моменту сделки между сторонами произвели расчет. Таким образом, мужчина стал собственником жилья, но деньги девушке не отдал.

«Она с него деньги стала требовать. Он говорит: „А какие деньги? Все, расчет произведен, в договоре же написано“. <…> В итоге он приехал в квартиру, спилил замки», - добавил представитель потерпевшей.

При этом, добавил юрист, сделка все равно подлежит расторжению, так как мать не имела права ухудшать условия жизни детей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося.

«В ГСУ СК России по Московской области проводится процессуальная проверка», - сообщили в пресс-службе Следкома.

Ранее в Тверской области жительница Весьегонска стала жертвой мошенников. Они оформили на женщину кредит, обманув ее 10-летнюю дочь.

Мошенничество Мужчины Квартиры
09 июля 2024, 12:12
Родственники участников «стреляющей свадьбы» устроили конфликт в Пушкинском суде
Телеканал «360»
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Участников «стреляющей свадьбы» в Пушкино привезли в суд. Родственники обвиняемых попытались прорваться к ним через охрану, видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

Источник рассказал, что близкие обвиняемых устроили конфликт с судебными приставами. По этой причине в Пушкинский суд направили усиление.

Ранее в Сети распространились кадры со свадьбы, гости которой открыли стрельбу во время праздника. На видеороликах невеста открыла огонь в воздух из пистолета. Участники свадьбы также устроили стрельбу, когда ехали в автомобиле. Правоохранители задержали порядка 10 человек, в том числе молодоженов.

Ранее стрельбу на свадьбе устроили в Петербурге на Стародеревенской улице. Гость праздника после свадебной церемонии сделал несколько выстрелов в воздух, когда молодожены садились в автомобиль. Полиция начала разыскивать мужчину. После задержания в отношении него могут возбудить уголовное дело.

Суд Свадьбы Пушкино
09 июля 2024, 11:58
Из горящего общежития МГУ эвакуировали 600 человек
РИА «Новости»
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Во время пожара в здании общежития МГУ на проспекте Вернадского, 37, эвакуировали 600 человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Пострадавших нет», - уточнил он.

Всего из здания вывели 600 человек, 30 из них - с девятого этажа, где началось возгорание. На месте происшествия специалисты проводят профилактические мероприятия.

Пожар в Доме студента произошел утром 9 июля. Возгорание оперативно ликвидировали. Причины происшествия пока неизвестны.

Пожары Студенты МГУ
09 июля 2024, 11:46
В Краснодарском крае произошел крупный пожар в торговом здании
Пресс-служба МЧС
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В Динском районе Краснодарского края загорелось торговое здание. Пожарные оценили площадь горения в 1600 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожар уже локализовали 28 специалистов, работает девять единиц техники», - сообщили в министерстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в плафоне освещения.

Местное управление МЧС уточнило, что пожар произошел в станице Васюринской и начался около девяти часов утра.

Накануне в Туапсинском районе того же Краснодарского края произошел масштабный лесной пожар в бухте Инал. Площадь возгорания составила более 12 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожары Краснодарский край

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