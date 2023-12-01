01 декабря 2023, 23:06

Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах

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В чатах Telegram и на российских сайтах началась массовая атака ЦИПСо, украинского подразделения ВСУ, которое занимается кибератаками. Об этом сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», - сказано в сообщении.

Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.

Интернет Хакеры
01 декабря 2023, 22:07
Грузчика в Москве насмерть придавило шкафом
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В Москве мужчину придавило шкафом управления подстанцией, когда тот разгружал фуру. Как сообщил источник «360», спасти пострадавшего не удалось

Несчастный случай произошел в районе Перово на 1-й Владимирской улице. Туда вызвали бригаду медиков, но мужчина умер до их приезда.

Ранее в Москве погиб рабочий на строительном объекте на улице Вильгельма Пика. Мужчина упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Столичная прокуратура взяла происшествие под контроль. По неуточненной информации, ЧП случилось из-за несоблюдения мер безопасности.

В октябре на юго-западе столицы водитель застрял между двумя машинами. Он пытался остановить автомобиль, в котором не сработал стояночный тормоз. Транспорт «слетел» с ручника и поехал в сторону другой машины. Шофер хотел остановить авто, но его зажало.

Москва 2023
01 декабря 2023, 20:37
Пожар на мебельной фабрике в Петербурге потушили
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Возгорание на мебельной фабрике в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Пожар разгорелся в ангаре мебельной фабрики, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной службы в 14:55. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Прибывшие в 15:11 на место происшествия сотрудники МЧС присвоили пожару дополнительный номер 1-БИС.

Огонь удалось локализовать в 15:46, в 19:41 возгорание ликвидировали. На месте работали семь единиц спецтехники и 25 человек личного состава. По предварительной информации, пострадавших нет.

Очевидец пожара сообщил, что ангар «горел хорошо». Он отметил, что на месте пожара работали более шести машин МЧС.

Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 19:06
Суды назначили штрафы и аресты почти 200 участникам протестов в аэропорту Махачкалы
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Почти 200 участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы получили наказание в виде штрафа или ареста. Еще 42 жителям Дагестана назначили обязательные работы. Об этом РИА «Новости» сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

«Судами республики на сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях, возбужденных после беспорядков в аэропорту», - указала она.

Штраф назначили 94 участникам протестов в Махачкале, еще 104 правонарушителей заключили под административный арест на период до 10 суток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что злоумышленники, устроившие беспорядки в Дагестане 29 октября, хотели таким образом раскачать страну. Он напомнил, что к протестам в аэропорту Махачкалы подталкивали из-за рубежа.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, акции в Дагестане спланировали украинские спецслужбы. Она назвала эти протесты провокацией против России.

Дагестан
01 декабря 2023, 18:58
Автомобиль сбил человека и врезался в столб в центре Москвы
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Легковой автомобиль сбил человека и врезался в столб в районе дома № 4 на улице Покровка в Москве. Об этом сообщил источник «360».

О происшествии стало известно в 18:24. О состоянии сбитого пешехода и водителя автомобиля не сообщалось.

Причины аварии пока неизвестны. К месту ДТП выехали сотрудники скорой помощи и других экстренных служб города.

Накануне погодомобиль «360» перевернулся на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В машине находился только водитель, который направлялся в сторону Москвы. В столице он должен был забрать съемочную группу.

Сегодня, 1 декабря, два человека пострадали в ДТП с автобусом и трактором на западе столицы. После столкновения со снегоуборочной техникой пассажирский автобус получил серьезные повреждения. Подробностей о состоянии пострадавших пока не поступало.

ДТП Москва 2023

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