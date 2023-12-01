Массовая атака ЦИПСо началась в Telegram и на российских сайтах

«Массовая атака ЦИПСо в чатах. Выманивают номера карт у родственников военных и мобилизованных», - сказано в сообщении.

Политик опубликовал скриншот с публикацией подобной атаки. В нем сказано, что якобы партия «Единая Россия» организовала ряд одноразовой помощи для россиян в виде денежной выплаты. По словам Крючкова, такие сообщения появляются на официальных сайтах и в государственных СМИ.

Ранее, 30 ноября, советник крымского главы заявил, что хакеры взломали серверы интернет-провайдеров в Крыму. До этого на сайтах Евпатории зафиксировали вброс фейковых уведомлений со стороны украинских спецслужб. Они сообщали о несуществующих взрывах.