Масштабный сбой произошел в работе Telegram

Ребенок погиб в городе Кудрово Ленинградской области после падения из окна квартиры 20-го этажа. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, следователи начали проверку.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых. Она самостоятельно открыла окно и не удержалась на подоконнике.

На место происшествия выехала группа криминалистов для проведения доследственных мероприятий. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе подчеркнули, что причиной гибели детей чаще всего становится недосмотр взрослых. Родителей призвали не выпускать детей из поля зрения даже на короткое время. Для предотвращения случаев падения из окон на ставни попросили повесить специальные замки, которые дети не смогут открыть.

Еще один случай с падением из окна ребенка в начале февраля произошел в Екатеринбурге, но закончился благополучно.

Упавшая из окна третьего этажа полуторагодовалая девочка приземлилась в сугроб. Снег смягчил падение и не дал ей получить серьезные травмы. Мать оставила ребенка на попечение четырехлетнего сына. После происшествия отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.