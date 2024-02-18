Масштабный сбой произошел в работе Telegram
Крупный сбой произошел в работе Telegram днем 18 февраля. Примерно около 14:30 пользователи начали сообщать о невозможности открыть чаты, сообщения при отправке «висли». Переписываться, читать каналы и совершать другие действия в мессенджере временно стало невозможно.
О происходящем «360» сообщили читатели из Москвы, Кирова, Санкт-Петербурга и Саранска. С чем были связаны проблемы, пока непонятно.
Около 14:45 работа восстановилась, однако после запуска мессенджера один из пользователей отметил, что сначала у него пропали все группы, в которые он объединял чаты и каналы, на которые был подписал. Постепенно ситуация стабилизировалась.