Масштаб разрушений из-за стихии в Крыму назвали небывалым

По словам Крючкова, власти начали оценку ущерба. Собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.

Советник главы Крыма отметил, что в Керчи в 2007 году также произошел сильный шторм, но настолько глобальных разрушений не было.

Скорость ураганного ветра в Крыму в последние сутки достигала 144 километров в час. Шторм срывал крыши зданий , обрывал линии электропередачи (без света остались около 400 тысяч жителей ), дороги оказались затоплены.

Четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Из-за стихии понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим. Общественный транспорт ходит в режиме выходного дня.

«Ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. <…> То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», - указал он.