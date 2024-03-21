Масштаб обвала на руднике в Приамурье превысил изначальную оценку в 22 раза

«По уточненной информации, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тысячи кубических метров», - процитировало агентство источник в экстренных службах.

До этого тот же информатор сообщил изданию, что произошел прорыв в девять тысяч «кубов» породы, из которых приблизительно три тысячи вывезли из рудника на поверхность.

ЧП с обрушением породы на руднике «Пионер» в Зейском округе случилось 18 марта. Под завалами до сих пор находятся 13 сотрудников подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Для спасения застрявших горняков специалисты пробурили скважину в 53 метра. С родными и близкими пострадавших работают психологи.