Машину жителя Подмосковья сожгли по заказу криминального авторитета
Правоохранители задержали двух мужчин, а также подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.
Двое мужчин ночью пробрались на охраняемую стоянку и подожгли автомобиль жителя Подмосковья. В результате иномарка полностью сгорела, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. По факту поджога СК возбудил уголовное дело.
Правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчины сознались в поджоге и рассказали, что совершили преступление по заказу знакомого. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 45-летнего подозреваемого.
«Задержанный является криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов», - указали в пресс-службе.
Ранее в поджоге автомобиля обвинили жителя Тюмени. По версии следствия, мужчина из личной неприязни к своему коллеге сжег машину ямальского предприятия.