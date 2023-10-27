Машину шефа осужденного дезинсектора по делу об отравленном арбузе сожгли в Подольске
Принадлежащий руководителю компании «Климовск-Дез» Lexus сожгли в городском округе Подольск. В фирме владельца пострадавшей машины работал дезинсектор, осужденный в 2021 году после смертельного отравления арбузами бабушки и внучки из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным авторов сообщения, неизвестные пироманы подожгли припаркованную на Заводской улице иномарку в ночь на пятницу, 27 октября. Злоумышленники скрылись с места до приезда пожарных и полиции.
По данным Shot, пострадавшая иномарка принадлежит генеральному директору компании «Климовск-Дез» Дмитрию Кутьеву.
В 2021 году компания попала в скандал. Ее сотрудник Антон Котов занимался дезинсекцией магазина «Магнит» на юго-востоке Москвы.
По версии следствия, распыленное вещество попало на арбузы, один из которых купила семья. После употребления в пищу умерли пенсионерка и ее 15-летняя внучка. Дезинсектора приговорили к пяти годам колонии.
Кутьев вставал на защиту своего сотрудника , заявив, что средство, которым проводилась обработка помещений безопасно для людей. Но его аргументы не убедили суд и следователей.