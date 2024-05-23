Машину пытались подорвать бомбой во Владивостоке

Читайте нас в:

В пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили, что днем 23 мая на Русской улице водитель Nissan X-trail заметил под бампером неизвестный предмет. Мужчина сбил его ногой, после чего произошел взрыв. Кузов арендованного авто получил повреждения.

«Прокуратура Советского района поставила на контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство во Владивостоке», - уточнили в надзором ведомстве.

По данным Telegram-канала Svodka25, предметом, который мужчина пнул, был камень. А странный объект с проводом он заметил со стороны водительского сиденья.

Следователи возбудили уголовное дело. На месте работают специалисты.