Машинисту стало плохо при проезде станции «Охотный Ряд» в московском метро
В столичном метро при проезде станции «Охотный Ряд» остановили поезд. Это было связано с плохим самочувствием машиниста. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его информации, машиниста вывели на платформу. Из-за происшествия интервалы движения поездов увеличили. Подробности произошедшего и информация о состоянии машиниста выясняются.
Движение поездов на Сокольнической линии постепенно начали вводить в график.
Ранее человек попал на пути на Таганско-Краснопресненской линии в Москве. Движение поездов временно приостанавливали. Подробности происшествия не уточнялись. Также не сообщалось, получил ли человек травмы при падении.
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