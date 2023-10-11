Машиниста зажало после столкновения двух поездов в метро Москвы

Читайте нас в:

Из-за ЧП на линии метро нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка».

По предварительным данным, при столкновении пострадали два человека : девушка и машинист одного из поездов, уточнил собеседник «360». На место прибыли оперативные службы.

В дептрансе столицы уточнили, что поезда столкнулись в 10:22.

«Произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд», - пояснили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что все службы метро работают над восстановлением движения на участке. Причины случившегося установит специальная комиссия, заключили в пресс-службе.