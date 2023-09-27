Машина загорелась у ТЦ «Columbus» в Москве
Иномарка загорелась у торгового центра «Columbus» на Пражской улице в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По его информации, возгорание удалось потушить прибывшим на место пожарным. Его площадь составила шесть квадратных метров.
Очевидцы сообщили, что пожар в машине продолжался не менее 20 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. О причинах пожара не сообщалось.
Ранее ТЦ «Времена года» снова эвакуировали из-за потопа. Два месяца назад, 22 июля, из-за прорыва трубы с кипятком в этом торговом центре погибли четыре человека.