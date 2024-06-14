14 июня 2024, 23:35

Машина задымилась и раздался взрыв. СК завел дело о покушении на офицера в Ростове-на-Дону

РИА «Новости»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жизнь заместителя командира воинской части Вадима Собеского в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ростовской области устанавливаются обстоятельства возгорания автомобиля, в котором находился начальник штаба - первый заместитель командира воинской части Вадим Собеский», - отметили в ведомстве.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты.

По информации сайта Lenta.ru , автомобиль, на котором передвигался военный, задымился. Офицер успел покинуть машину до того, как раздался взрыв. Мужчина не пострадал.

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке, в результате которой оператор Валерий Кожин скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев лишился руки.

Уголовное дело Военные Взрывы Россия Машины Следственный комитет России
14 июня 2024, 23:00
Трамвай насмерть переехал человека в Южном Медведково
Телеканал «360»
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Трамвай совершил наезд на человека в Южном Медведково, мужчина скончался на месте. Об этом сообщил источник 360.ru.

Приехавшие спасатели и медики не смогли извлечь пострадавшего из-под вагона, человек не подавал признаки жизни. Мужчину зажало передней тележкой, сообщил источник.

Движение по одному пути заблокировали. Позже источник сообщил, что человека вытащили из-под вагона. Мужчина скончался.

Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС

Спасатели Мужчины Москва
14 июня 2024, 21:47
Горящий посреди дороги на западе Москвы каршеринг попал на видео
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Автомобиль каршеринга загорелся на западе Москвы в районе Филевского парка. Источник 360.ru сообщил, что сотрудники ДПС перекрыли две полосы из трех в сторону Большой Филевской.

Машина каршеринга загорелась посреди дороги. Очевидцы выразили опасение, что она может взорваться.

По словам источника, площадь возгорания составила около трех квадратных метров. На место происшествия выехали карета скорой помощи и машина ДПС. Две полосы дороги перекрыли, к машине подали пожарный ствол. Разлива топлива нет, отметил собеседник издания.

Страшное ДТП в Благовещенске унесло жизни трех человек , в том числе двоих детей. Пострадавшим оказывают помощь.

ДТП Дороги Запад Каршеринг Москва
14 июня 2024, 21:19
Таксист сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы
Freepik
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Водитель автомобиля такси сбил четырехлетнего ребенка на юго-востоке Москвы. Мальчика госпитализировали, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Ребенок катался на велосипеде, когда вырулившая из-за грузовика машина сбила его. Мальчик был в сопровождении бабушки, сообщила прокуратура. ЧП произошло на улице Новомарьинская в Юго-Восточном административном округе города Москвы.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В Благовещенске минивэн вылетел на тротуар, сбил девять человек , а после врезался в дорожное ограждение.

Водителя задержали , у него выявили признаки алкогольного опьянения.

Дети Больницы Такси Машины Водители Москва
14 июня 2024, 20:12
СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки самолета на Ямале
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По факту жесткой посадки пассажирского самолета Ан-26-100 в Ямало-Ненецком автономном округе возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 стастьи 263 Уголовного кодекса России „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба“», - отметили в ведомстве.

В результате ЧП, которое случилось 14 июня 2024 года, погибших нет, число пострадавших устанавливается.

СК приступил к проведению комплекса следственных действий для установления обстоятельств и причин происшествия.

На борту самолета находился 41 человек - 36 пассажиров и пять членов экипажа. Он выполнял чартерный рейс по маршруту Сабетта - Утренний. Машина не дотянула до взлетно-посадочной полосы пару километров, и летчики совершили аварийную посадку.

Уголовное дело Самолеты Россия

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