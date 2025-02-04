Машина врезалась в отбойник у ВДНХ

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По его данным, легковая машина врезалась в отбойник на проспекте Мира. На место прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

«Пострадавших нет», - добавил собеседник 360.ru.

Разлива топлива в результате аварии не произошло.

Накануне два автобуса столкнулись в районе Солнцево, пять человек пострадали. К месту ДТП направили вертолет и бригады скорой помощи.

Утром 3 февраля на Рублевском шоссе перевернулись сразу две легковушки. Информации о пострадавших не поступало.