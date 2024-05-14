Машина влетела в дерево на северо-востоке Москвы. Последствия аварии сняли на видео

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Столкновение произошло утром 14 мая в районе дома по улице Дежнева, 38. Вызов в экстренные службы поступил в 06:50. По словам заявителя, автомобиль врезался в дерево. Одного пострадавшего осмотрели медики. Позднее источник 360.ru сообщил о втором травмированном.

Машина вылетела на газон, получила серьезные повреждения и развернулась. Очевидец рассказал 360.ru о состоянии пострадавших.

«Женщину загрузили, мужчине вот плохо. <…> Врезался в столб, задел, вылетел сюда, ударился [о дерево], получается, и развернуло его», - сказал он.

В поселении Краснопахорском в Троицком административном округе Москвы произошел пожар в частном доме. Госпитализировали двух человек.