31 июля 2024, 13:09

«Машина уплыла, все унесло». Житель поселка в Карелии рассказал о потопе после ЧП с Дамбой

РИА «Новости»
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Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Местный житель Валерий П. рассказал 360.ru о том, как все произошло.

По словам Валерия, он должен был заступить в ночную смену, ночевал в одном доме, а жена с дочерью и двумя внуками находились в другом. Вода пришла, когда они спали.

Проснувшись и осознав, что происходит, он выбрался через окно и попытался добраться до близких, но еще с середины пути увидел, что они в порядке.

«Смотрю, они все живы, рукой мне махнули: „Не лезь!“» - рассказал собеседник 360.ru.

Близким мужчины помогли выбраться соседи. Затем за дочерью приехал зять. По словам Валерия, у него подмыло крыльцо дома, а баня и гараж просто ушли под воду.

«У меня машина уплыла, документы, дом, <…> лодка, гаражи - все унесло», - посетовал Валерий.

Он рассказал, что знает пострадавших. В частности, по его словам, пропала без вести жена коллеги, которого он и должен был сменить на работе.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об окончании поисково-спасательных работ и обнаружении тела последней пропавшей без вести.

Наводнения Республика Карелия
31 июля 2024, 12:28
Мигрант-аферист выстрелил в голову мужчине в Башкирии
РИА «Новости»
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В городе Кумертау в Башкирии мигрант-аферист выстрелил в человека из травматического пистолета. Очевидец произошедшего рассказал 360.ru, что мужчина давно терроризирует местных жителей.

По его словам, одна из пострадавших написала заявление на мигранта из-за мошенничества. Мужчина вычислил того, кто, по его мнению, побудил девушку это сделать, и начал ему угрожать. Когда они встретились, агрессор выстрелил в голову из травматического пистолета.

Очевидец уточнил, что после произошедшего у пострадавшего образовалась гематома за ухом, началась тошнота, рвота и головокружение, а также он периодически теряет сознание.

«Сотрудники полиции хотели возбудить дело по 213 статье УК РФ („Хулиганство“), а в прокуратуре сказали, что не пропустят», - посетовал он.

Собеседник добавил, что родственник нападавшего продавал наркотики в городе и был депортирован.

«Он и вся его семья на протяжении 20 лет терроризируют город Кумертау <…> Они квартиры переоформляют, на деньги кидают, машины отжимают, организовали вокруг себя преступную группировку, ходят с ружьем, пистолетами, пугают людей», - поделился он.

В пресс-службе МВД заявили, что доставили нападавшего в отдел и изъяли у него пистолет.

«Известно, что иностранный гражданин находится на территории России с нарушением миграционного законодательства и неоднократно привлекался к административной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Мужчину оштрафовали за нарушение режима пребывания в стране, но не стали выдворять.

Ранее в Москве таксист напал на пассажира и выстрелил в него из травматического пистолета. Инцидент произошел около аэропорта Шереметьево.

Башкирия Мигранты МВД РФ Мошенничество Россия Полиция
31 июля 2024, 04:54
«Шансов не было». Пять человек насмерть зажало между фурами в ДТП на Кубани
РИА «Новости»
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В крупном ДТП с фурами и легковым автомобилем на автодороге Славянск-на-Кубани — Крымск погибла семья из кубанской станицы — двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительной информации, во вторник, 30 июля, на трассе, соединяющий Славянск-на-Кубани и Крымск, образовался дорожный затор.

«Водитель большегруза МАЗ не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта и столкнулся с Chevrolet Lacetti, который стоял крайним в пробке. Легковой автомобиль по инерции врезался в грузовик DAF и оказался зажат между двумя большегрузами», - уточнило ведомство.

Как сообщила «Российская газета» , легковушкой управлял 35-летний уроженец станицы Нижнебаканской, которого смогли опознать по водительским правам. В машине находилась его девушка и трое ее дочерей. По словам очевидцев, у них не было шансов выжить.

Ранее на Кубани погибли четыре человека , ставшие жертвами смертельной аварии на трассе в Кущевском районе.

В крупном ДТП с фурами и легковым автомобилем на автодороге Славянск-на-Кубани - Крымск погибла семья из кубанской станицы - двое взрослых и трое детей. Об этом сообщила пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.

Смертность Дети Грузовики ДТП Полиция Краснодарский край
30 июля 2024, 23:54
«Не хватило метра». Парапланерист рассказал о падении на туристку в Башкирии
Freepik
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Парапланерист совершил жесткую посаду на горе Торатау в Башкирии и приземлился прямо на девушку. Подробностями происшествия мужчина поделился в беседе с 360.ru.

«Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности и летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку», - сказал он.

Мужчина отметил, что при приземлении задел пострадавшую в районе грудной клетки. Медики увезли ее в шоковом состоянии.

«Я сегодня звонил девушке. Она сказала, что никаких переломов нет, только ушиб. Я готов возместить моральный ущерб. Уже переслал ей некоторую сумму на лекарства», - добавил парапланерист.

Также мужчина отметил, что у него болит правая рука, поэтому в ближайшее время он поедет к травматологу.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены не выявили ни переломов.

Он подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.

Башкирия Туризм
30 июля 2024, 22:49
Автобус с пассажирами врезался в дерево на юге Москвы
РИА «Новости»
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Автобус с пассажирами наехал на дерево в Москве. Авария произошла на Шипиловской улице, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«После удара дерево упало. Водитель потерял сознание», - отметил он.

Информация о ДТП поступила в экстренные службы в 21:38. Из пассажиров никто не пострадал. Медики госпитализировали водителя. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее автобус с 19 пассажирами съехал в кювет и опрокинулся в Нижегородской области. Различные травмы получили 11 человек. Медики оценили их состояние как средней степени тяжести.

Также в Саратове произошло тройное ДТП. На дороге столкнулись троллейбус, грузовой автомобиль и легковушка. Всего в аварии пострадали свыше 10 человек.

ДТП Автобусы Москва

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