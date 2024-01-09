Машина снесла пять фонарей возле горадминистрации Благовещенска. Авария попала на видео

Иномарка выезжала с парковки на улице Островского, но при повороте на улицу Ленина водитель не справилась с управлением. Машину занесло, она проехала по тротуару мимо пешеходов, снесла пять светильников и остановилась возле здания горадминистрации. Никто не пострадал.

Власти сообщили, что женщина возместит ущерб - затраты покроет страховая компания. По предварительным подсчетам, сломанные светильники стоили более 200 тысяч рублей.

В Томске пьяный мужчина украл из ресторана новогоднюю елку. Украшенная гирляндой ель светилась, пока хватало длины провода. Поняв, что натворил, мужчина выбросил дерево, но все равно стал фигурантом уголовного дела.