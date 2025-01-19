Машина скорой помощи трижды перевернулась в ДТП с иномаркой на востоке Москвы

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Машина скорой помощи проезжала по Федеративному проспекту, а иномарка выехала с Мартеновской улицы, не заметив ее. Произошло столкновение.

«В результате скорая перевернулась три раза. Есть пострадавшие», - уточнил канал.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы города. В районе ДТП частично ограничили дорожное движение. На кадрах, опубликованных каналом, видно, что иномарка в результате столкновения перевернулась на бок.

В конце декабря в Санкт-Петербурге водитель арендованного автомобиля Kia сбил пешехода, который скончался от полученных травм на месте, сообщила Gazeta.Spb.

Ранее полицейский катер перевернулся на Москве-реке в районе Хорошево-Мневники. Также на юго-востоке Москвы двое детей пострадали в массовом ДТП.