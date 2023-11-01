Машина «скорой помощи» столкнулась с двумя легковушками в Москве

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По информации МЧС, при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека - водитель скорой помощи, два фельдшера и водитель автомобиля «Фольксваген». Их госпитализировали.

«В 14:25 на улице Капотня произошло столкновение транспортных средств. Предварительно пострадали четыре человека», - сообщили «360» в ведомстве.

По предварительным данным, водитель «Порше» столкнулся с «Фольскваген» при перестроении.

На место инцидента направили вертолет санавиации, а также экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.

Ранее стало известно о том, что автобус без водителя у железнодорожной станции Лось в Москве насмерть сбил пешехода.

Также сообщалось о том, что автомобиль сбил пешехода на улице Свободы на северо-западе Москвы. Авария произошла около дома № 42.

Еще две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.



