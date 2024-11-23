Машина скорой помощи перевернулась в Зарайске

ЧП произошло рядом с деревней Карино. Водитель скорой помощи не справился с управлением и улетел в кювет, машина перевернулась.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что дорога в Московской области была посыпана противогололедными средствами, но местами шел сильный снег. По ее мнению, причиной ДТП стала летняя резина на колесах.

«Так что в данном случае, скорее всего, виноваты лысые шины. Вроде медсестра там сломала руку. Но дорога была нормальная чистая хорошая. Возможно, машина не „переобулась“», - предположил он.

Глава округа Виктор Петрущенко в Telegram-канале отметил, что в результате аварии никто не погиб.

«Метеорологическая обстановка требует повышенной бдительности на дороге от водителей. Обращаюсь к автовладельцам: строго соблюдайте дистанцию и безопасный скоростной режим, не совершайте опасные маневры, чтобы избежать неприятных последствий и ситуаций на дорогах», - написал он.

Ранее в Карелии автобус влетел в столб , пострадали дети.