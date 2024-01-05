Машина скорой помощи опрокинулась и 3 часа пролежала в кювете под Екатеринбургом

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Местные жители сообщили в соцсетях, что водителю скорой пришлось долго ждать помощи в сильный мороз.

«Ночью карета скорой помощи улетела в кювет и около трех часов водитель скорой ждал помощи. Температура была -34, ему помог водитель фуры», - указали в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося от ГИБДД по Свердловской области не поступало.

Ранее машина скорой помощи и два грузовых автомобиля устроили ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Сначала фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту аварии, столкнулся с другим грузовиком.