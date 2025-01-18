Машина с пассажирами рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге

«Первыми ребята пытались достать спустя четыре минуты после падения», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, на помощь в ледяную воду бросились два человека. Очевидец добавил, что спасателей долго не было.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что прибывшие на место ЧП экстренные службы отправили пострадавших в больницу и приступили к подъему автомобиля из воды. Машину подняли из Фонтанки автокраном.

Это уже второй подобный случай за сутки в городе. Ночью Range Rover пробил ограждение набережной и рухнул в Фонтанку. Находившиеся в салоне двое мужчин и женщина самостоятельно выбрались на сушу.