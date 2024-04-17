Машина с бойцами СВО из Чувашии затонула в Воронежской области

В Твери арестовали мужчину, который фиктивным образом зарегистрировал в своем доме обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда города.

Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу по статье 322.2 Уголовного кодекса РФ сроком на 2 месяца - до 11 июня 2024 года включительно.

Гражданин Таджикистана, который также имеет российский заграничный паспорт, зарегистрировал в своем помещении Аминчона и Диловара Исломовых*, являющихся фигурантами дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

По версии следствия, Аминчон Исломов* вместе со своим братом продал террористам автомобиль , на котором они приехали в концертный зал, а после совершения преступления пытались на нем скрыться.

* внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов