Машина с беременной пассажиркой затонула в Неве

Все произошло вечером 5 ноября. По предварительным данным, 31-летний водитель, «гражданин одного из среднеазиатских государств, находящийся на территории России с нарушением миграционного законодательства», не обеспечил неподвижное состояние автомобиля, после чего тот скатился в реку и ушел под воду. В результате погибла 33-летняя женщина.

Полицейские составили в отношении водителя административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

РЕН ТВ сообщил, что утонувшая женщина работала медсестрой в детской поликлинике в Невском районе. Она была замужем и воспитывала четверых детей. Также по данным 78.ru , погибшая была беременна. Вечер в автомобиле она проводила не с супругом.

Вечером 5 ноября женщина вместе со своим 32-летним возлюбленным решила отдохнуть на берегу Невы. Когда любовник вышел покурить, машина начала скатываться в реку. Мужчина попытался остановить погружение, но безуспешно.