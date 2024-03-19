19 марта 2024, 12:13

Машина провалилась на парковке в Москве

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Прорыв трубы на Щелковском шоссе у дома 25/15 в Москве привел к подмыванию части тротуара. Из-за этого под припаркованной легковушкой Kia Rio образовалась дыра, куда машина и провалилась. Подробности ЧП сообщил источник «360».

Авария произошла в ночь на 19 марта. На парковке, где стояла машина, обвалился грунт, в итоге авто оказалось в яме.

Дыра в асфальте оказалась внушительной - пять на три метра. Была угроза дальнейшего обрушения. Обошлось без пострадавших.

В группе «Подслушано в Гольяново» соцсети «ВКонтакте» очевидцы опубликовали фото с места происшествия. На снимках видно, что асфальт просел под машиной такси. Участок огородили. В восстановительных работах задействовали работников «Мосводоканала».

Ранее большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. По случайности машин рядом не оказалось, очевидцы сразу же сообщили о ЧП в коммунальные службы.

Фото Такси Машины Москва
19 марта 2024, 11:53
Против россиянки завели дело за попытку вывоза за границу дневника Геббельса
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Таможенные службы Хабаровска конфисковали у 39-летней гражданки России экземпляр запрещенной книги «Дневники 1945 года. Последние записи», с фрагментами дневников Пауля Йозефа Геббельса, известного пропагандиста нацистской Германии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрещенную литературу обнаружили при проверке багажа женщины, которая собиралась выехать в Китай через таможенный пост «Покровка». По словам женщины, она везла книгу для личного прочтения, не зная о ее нелегальном статусе в Российской Федерации.

Проведенная экспертиза подтвердила, что авторство издания принадлежит ведущему идеологу нацизма, министру национального просвещения и пропаганды Германии, и включено в Федеральный список экстремистских материалов. В тексте присутствуют элементы, которые лингвистически и психологически оправдывают дискриминационные и насильственные действия в отношении евреев, основанные на их национальности.

В связи с этим против женщины возбудили административное дело.

Германия Книги Таможня
19 марта 2024, 09:43
Гендиректора студии дизайна застрелили в чайхане в Санкт-Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте в ресторане «Чабрец» застрелили гендиректора студии дизайна. Предположительно, с ним жестоко расправились из-за долга, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, 40-летний владелец компании проживал в поселке Елизаветино в Гатчинском районе. Он задолжал стрелявшему определенную сумму. После убийства в кармане мужчины обнаружили 2,3 миллиона рублей. «Mash на Мойке» уточнил, что эти деньги были частью долга.

Стрелявшему из пистолета ТТ тоже 40 лет. Его уже привлекали к ответственности за кражу и нарушения ПДД, а также суд два раза прекращал дела о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчину задержала полиция.

В Новосибирской области местную жительницу заподозрили в убийстве подруги из-за «гробовых» денег. Женщина ударила потерпевшую ножом во время застолья.

Санкт-Петербург Убийства Стрельба
19 марта 2024, 09:25
Московская школьница попала в больницу после драки со сверстницей
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В Южном округе Москвы в одной из школ восьмиклассница набросилась с кулаками на девочку из параллели. Пострадавшую увезли в больницу с черепно-мозговой травмой, сообщил Telegram-канал Shot.

Мать избитой школьницы рассказала журналистам, что ее дочка вместе с кадетским классом и учителем отправилась на диспансеризацию в поликлинику в районе Братеево. Девочка очень спешила на тренировку, поэтому попросила пропустить ее вне очереди к врачу. Это возмутило учениц из параллельного класса.

Женщина пояснила изданию, что школьница сначала напала на ее дочь в поликлинике, а через несколько дней подловила с подругами в школьном туалете и избила. Пострадавшую привезли в травматологию, где медики выявили у нее сотрясение мозга и травму головы.

Мать отметила, что нападавшая давно третировала ее дочь, уточнил Shot. Более того, агрессивная старшеклассница уже приходила в школу с лезвием и угрожала другим девочкам, также она попадала в поле зрения полицейских. После случившегося началась проверка.

Под Челябинском толпа школьниц избила за гаражами одноклассницу. Следователи организовали проверку по статье «Истязание».

Дети Школьники Избиения Москва
19 марта 2024, 09:09
Спасатели начали поисковые работы на месте обвала горных пород в Амурской области
Пресс-служба МЧС
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Горноспасатели начали поисково-спасательные работы на руднике в Амурской области, где произошло обрушение горных пород. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Дополнительная группировка из 13 специалистов МЧС прибыла на вертолете Ми-8 из Хабаровского края. Спасатели оценят обстановку на месте происшествия, расчистят транспортный уклон с помощью подземной техники и погрузочных машин, а также откачают пульпу. На базе ГУ МЧС по региону развернули оперштаб. На месте трудятся психологи МЧС.

На рудник также следуют спасатели из Приморья. Резерв специалистов из Кузбасса также готов присоединиться к работе при необходимости.

Горноспасателей оснастили специальными снаряжением и оборудованием.

Обрушение произошло вечером 18 марта. Под завалами могут находиться 13 человек. Предварительно, это вахтовые рабочие из других субъектов России. Выйти с ними на связь не удалось.

В Амурской области ввели режим ЧС.

Вертолеты Спасатели Обрушения

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