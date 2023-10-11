Машина перевернулась на Алтуфьевском шоссе
На северо-востоке Москвы машина врезалась в столб и перевернулась на крышу. Кадры с места аварии показал столичный Дептранс.
Другие авто не пострадали. Какие травмы получил водитель, в Дептрансе не сообщили. К месту аварии выехали оперативные службы. Спустя час проезжую часть освободили.
На Самаркандском бульваре на юго-востоке Москвы автомобиль Mitsubishi сбил женщину с коляской, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадала девочка в возрасте двух недель, ее госпитализировали.
ДТП случилось около 05:30 на повороте в районе дома 56г на Алтуфьевском шоссе. Легковой автомобиль вместе с другими участниками движения выезжал на магистраль, но водитель не справился с управлением и врезался в столб. Машина перевернулась.