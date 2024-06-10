10 июня 2024, 13:12

«Машина была совсем близко». Чудом уцелевший в ДТП в Можайске мальчик оказался в шоке

Пресс-служба Следственного комитета
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Виновник смертельной аварии в Можайске много раз гонял по местным дорогам на своей Maserati. Об этом 360.ru рассказала Валентина — бабушка мальчика, который чудом уцелел в жутком ДТП. Ребенок успел отскочить от летевшей на него машины.

Виновник смертельной аварии в Можайске много раз гонял по местным дорогам на своей Maserati. Об этом 360.ru рассказала Валентина - бабушка мальчика, который чудом уцелел в жутком ДТП. Ребенок успел отскочить от летевшей на него машины.

Водитель иномарки разогнался до 280 километров в час и сбил двоих детей на остановке. Один подросток скончался, его буквально разорвало на части, второй получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

«Мой внук, к счастью, не пострадал, но он в шоке. Говорит, что машина была от него совсем близко - 40-50 сантиметров, он ее заметил первый. Она как-то подпрыгивала задними колесами и виляла. Он успел отскочить», - поделилась Валентина.

Сам момент аварии женщина не видела, но иномарку на дороге замечала.

«До этого я видела эту машину. Мы ходили к дороге: у нас по расписанию привозят фермерское молоко. Она (машина - прим. ред.) ехала на огромной скорости. Моя дочь была рядом. Сказала: „Ничего себе как мчится, да еще и без номеров. Крутые у вас тут тачки гоняют“», - отметила собеседница 360.ru.

Буквально через полчаса произошла эта страшная авария, которая унесла жизнь друга внука Валентины.

«Другому ребенку оторвало ногу», - добавила женщина.

«Это мажор просто катался по нашим дорогам. Асфальт есть, зато нет камер, лежачих полицейских. <…> А то, что знак 40 километров в час… Кто на него внимание обращает? Да никто. Гоняют здесь многие», - заключила она.

Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла контроль ход его расследования.

Дети ДТП Дороги Иномарки Машины Можайск
10 июня 2024, 12:09
«Мама, я не успел среагировать». Ребенку оторвало часть ноги в ДТП с Maserati в Можайске
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Мальчик, пострадавший в ДТП с Maserati в Можайске, перенес вторую операцию. О состоянии ребенка 360.ru рассказала его мать Елена.

«Пока еще в реанимации. Вчера была повторная операция», - сообщила женщина.

Ребенку оторвало часть ноги, на второй - множество рваных ран, а лицо и рука в ссадинах. Из Можайска спецбортом ребенка доставили в московскую больницу.

«Это все, что было известно за эти двое суток», - добавила Елена.

Водитель Maserati разогнался до 280 километров в час у деревни Киселево и сбил двоих детей на остановке. Один ребенок погиб сразу, второго доставили в больницу в тяжелом состоянии. Третий мальчик успел отскочить.

Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует его ход расследования.

Елена объяснила, что ее сын был на даче в деревне. Он катался вместе с другими ребятами на велосипедах. В момент ДТП ребенок находился на тротуаре. После происшествия мальчик был в сознании и успел поговорить с матерью.

«Он сказал: „Мама, я не успел среагировать“. Мальчика, который был впереди, разорвало на части. <…> Ножку моего ребенка даже не нашли», - поделилась родительница.

Виновник ДТП с Еленой не связывался и не приносил своих извинений.

Ранее легковушка сбила 7-летнюю девочку в Башкирии. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу, но, несмотря на усилия медиков, ребенок умер.

Уголовное дело Дети Больницы ДТП Водители Можайск
10 июня 2024, 10:36
Более 270 жителей Буйнакска обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции
РИА «Новости»
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Свыше 270 человек в Буйнакске обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Об этом пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил ТАСС.

«Более 270 человек обратись с признаками острой кишечной инфекции в больницу Буйнакска. В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», - сказал он.

Аримов уточнил, что сейчас роста числа заболевших нет. Ситуация находится на контроле у Минздрава. Для помощи пациентам есть все необходимые средства и силы.

«Специалистами местного отделения Роспотребнадзора уже проводится эпидемиологическое расследование», - добавил пресс-секретарь.

Причины инфекции уточняются. Жителей города попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Они жаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет. Началась проверка.

Врачи
10 июня 2024, 10:20
Огонь охватил мебельный цех в Самаре
Пресс-служба МЧС
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Мебельный цех в Самаре загорелся на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном ангаре. По данным на 09:30, на месте трудились 69 специалистов, применяя 22 спецмашины. Огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.

В Самарской области установилась очень жаркая погода. Спасатели даже объявили желтый уровень опасности по жаре на 10, 11 и 12 июня. В таких условиях огонь обычно распространяется быстрее.

Ранее в тот же день в Москве потушили пожар в автосалоне.

Здание на улице Башиловской загорелось около 05:40. В тушении участвовали 93 спасателя. Несмотря на их усилия, площадь возгорания увеличивалась - поначалу она составляла 50 квадратных метров, но выросла до 200. К 08:50 пожар удалось локализовать.

Его последствия показали на видео.

Пожары МЧС РФ
10 июня 2024, 09:40
Участниц детского спортивного слета под Истрой госпитализировали с отравлением
РИА «Новости»
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В Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет, сообщил Telegram-канал Shot.

Группа из 28 детей приехала в парк-отель «Огниково» в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. Днем 9 июня двум 10- и 11-летним участницам спортивного слета стало плохо. Они пожаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Девочкам оказали помощь, и они почувствовали себя лучше.

Однако вечером с теми же жалобами пришли еще несколько воспитанниц. В больницу Красногорска увезли 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. По информации канала, началась проверка.

Массовое отравление детей произошло в мае в Севастополе. Шесть человек госпитализировали после тренировки в местном бассейне.

Спортсмены Дети Истра Отели Школьники

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