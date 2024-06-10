«Машина была совсем близко». Чудом уцелевший в ДТП в Можайске мальчик оказался в шоке

Виновник смертельной аварии в Можайске много раз гонял по местным дорогам на своей Maserati. Об этом 360.ru рассказала Валентина - бабушка мальчика, который чудом уцелел в жутком ДТП. Ребенок успел отскочить от летевшей на него машины.

Водитель иномарки разогнался до 280 километров в час и сбил двоих детей на остановке. Один подросток скончался, его буквально разорвало на части, второй получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

«Мой внук, к счастью, не пострадал, но он в шоке. Говорит, что машина была от него совсем близко - 40-50 сантиметров, он ее заметил первый. Она как-то подпрыгивала задними колесами и виляла. Он успел отскочить», - поделилась Валентина.

Сам момент аварии женщина не видела, но иномарку на дороге замечала.

«До этого я видела эту машину. Мы ходили к дороге: у нас по расписанию привозят фермерское молоко. Она (машина - прим. ред.) ехала на огромной скорости. Моя дочь была рядом. Сказала: „Ничего себе как мчится, да еще и без номеров. Крутые у вас тут тачки гоняют“», - отметила собеседница 360.ru.

Буквально через полчаса произошла эта страшная авария, которая унесла жизнь друга внука Валентины.

«Другому ребенку оторвало ногу», - добавила женщина.

«Это мажор просто катался по нашим дорогам. Асфальт есть, зато нет камер, лежачих полицейских. <…> А то, что знак 40 километров в час… Кто на него внимание обращает? Да никто. Гоняют здесь многие», - заключила она.

Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла контроль ход его расследования.