Машина автошколы загорелась на проезжей части в Москве
Автомобиль марки Skoda Octavia загорелся на дороге в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
Пожар начался в машине автошколы прямо на проезжей части. Причиной случившегося стало возгорание торпеды в салоне автомобиля. По данным источника, в результате случившегося никто не пострадал.
Возгорание площадью один квадратный метр удалось локализовать. Автомобиль пришлось обесточить.
Несколько дней назад в Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Дым распространился в сторону Крылатской улицы.
Водителей эвакуировали , обошлось без пострадавших.