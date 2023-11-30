30 ноября 2023, 19:55

Машина автошколы загорелась на проезжей части в Москве

Freepik
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Автомобиль марки Skoda Octavia загорелся на дороге в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Пожар начался в машине автошколы прямо на проезжей части. Причиной случившегося стало возгорание торпеды в салоне автомобиля. По данным источника, в результате случившегося никто не пострадал.

Возгорание площадью один квадратный метр удалось локализовать. Автомобиль пришлось обесточить.

Несколько дней назад в Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар. Дым распространился в сторону Крылатской улицы.

Водителей эвакуировали , обошлось без пострадавших.

Пожары Машины Москва 2023
30 ноября 2023, 19:29
Грузовой поезд загорелся в тоннеле в Бурятии
Unsplash
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Грузовой поезд загорелся на перегоне Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Пожар начался ночью 29 ноября. Для ликвидации последствий возгорания задействовали восстановительные и пожарные поезда.

«Пострадавших нет», - сообщили в прокуратуре, По факту случившегося ведомство организовало проверку. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

По данным Telegram-канала Baza , грузовой поезд двигался по объездному пути, когда сдетонировали цистерны с дизельным топливом и загорелись шесть вагонов. Четыре из них до сих пор не потушили. Причины взрыва не уточнялись.

В Московской области ранее задержали трех подростков по подозрению в поджоге электрички и релейных шкафов в Домодедове. Группы действовала больше года и получала оплату от украинцев.

Грузовой поезд загорелся на перегоне Итыкит - Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры региона.

Пожары Поезда Бурятия
30 ноября 2023, 18:58
Оставленную без присмотра годовалую девочку в Москве нашли мертвой в ванне
РИА «Новости»
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Оставленная без присмотра годовалая девочка утонула в ванне. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба прокуратуры Москвы.

Все произошло на востоке столицы. По предварительной информации, 25-летняя женщина оставила свою дочь одну в ванной комнате во время купания. Вернувшись, она обнаружила, что ребенок не дышит, после чего немедленно вызвала скорую помощь.

Несмотря на все усилия медицинских работников, ребенок скончался.

Прокуратура Москвы начала доследственную проверку. Сотрудники установят обстоятельства произошедшего.

Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки от ожогов в деревне Павлищево. Взрослые оставили ее на кухне одну без присмотра, девочка потянулась к шкафу над газовой плитой, и на ней из-за зажженной конфорки загорелось платье. Врачи боролись за жизнь ребенка несколько дней.

Дети Прокуратура РФ Москва 2023
30 ноября 2023, 18:31
Двести человек эвакуировали из Сеченовского университета из-за разбившейся ампулы с бромом — источник
РИА «Новости»
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Из МГМУ имени Сеченова эвакуировали 200 человек из-за разбившейся ампулы с бромом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, ампула разбилась на девятом этаже в коридоре. Из-за угрозы распространения ядовитого вещества людей из здания начали эвакуировать еще до прибытия пожарных. Разлитое вещество устранили абсорбентом, который приготовил лаборант на кафедре фармацевтики. Пострадавших нет.

Неделю назад из-за двух гранат , предположительно времен Второй мировой войны, 60 человек эвакуировали из многоэтажки в Москве.

А сегодня стало известно, что третьеклассник из Москвы напугал всю школу боевой гранатой. Он взял смертоносный снаряд из коллекции своего отца - черного копателя - и принес на уроки.

Медицина Эвакуации Москва 2023
30 ноября 2023, 17:27
МЧС обнародовало предварительную сумму ущерба от «шторма века» в Крыму
РИА «Новости»
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Ураган, который обрушился в ноябре на территорию Крыма, нанес региону ущерб примерно на 39,7 миллиарда рублей. Об этом заявил глава МЧС республики Сергей Садаклиев в своем Telegram-канале.

«На данный момент предварительный ущерб по Республике Крым составляет порядка 39 миллиардов 700 миллионов рублей», - указал он.

Садаклиев отметил, что ураган повредил 19 высоковольтных линий и 147 трансформаторных подстанций. По его словам, без света из-за «шторма века» сейчас остаются более 10 тысяч крымчан.

После непогоды в пунктах временного размещения остались более 50 человек, добавил Садаклиев. Ураган вызвал проблемы с водоснабжением: жителям 42 населенных пунктов питьевую воду доставляют водовозками.

«Работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются», - подчеркнул министр.

«Шторм века» обрушился на Крым, Краснодарский край, новые регионы России и территории соседних государств. Волны на Черном море достигали восьми метров , а штормовой ветер сносил крыши зданий.

Ураган МЧС РФ Крым

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