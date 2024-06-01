Мартеновскую улицу в Москве снова открыли для транспорта

Дороги перекрывали из-за пожара в производственно-складском здании на Люсиновской улице.

По данным источника, оно находилось на реконструкции и не использовалось. При ЧП никто не пострадал , площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Спасатели тушили пожар снаружи, так как крыша дома могла обвалиться из-за поврежденных перегородок и кровли. На опубликованных кадрах видно, что огонь охватил практически все здание. Огнеборцы потушили пожар 31 мая.

Жители Подмосковья в тот вечер столкнулись с семибалльными пробками. Автомобильные заторы зарегистрировали на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском, Фряновском, Волоколамском, Рублево-Успенском и Киевском шоссе, а также на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон».