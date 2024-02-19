19 февраля 2024, 07:37

Маршрутка в Приморье столкнулась с выехавшим на встречную полосу грузовиком

Пресс-служба МВД
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В городе Артеме грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Маршрутка съехала в кювет. Несколько человек пострадали, сообщила полиция Приморья.

Авария произошла вечером 18 февраля в районе дома по ул. Стрельникова, 45. Водитель грузовика Shacman из Хабаровского края не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту № 224 Владивосток - Артем - Заводской с тремя пассажирами.

Маршрутка повредила лобовое стекло и завалилась на бок. Обошлось без жертв. Пострадали четыре человека - 41-летний водитель автобуса и трое пассажиров. Им назначили амбулаторное лечение.

Полиция объявила о возбуждении административного дела по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». Водителя грузовика в 2023 году дважды привлекали к ответственности, но он не оплатил штрафы.

На МКАД перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись три машины , в том числе два грузовика. Один человек погиб.

ДТП Приморье
19 февраля 2024, 06:14
Грузовик с посылками попал в смертельную аварию на МКАД
РИА «Новости»
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Ночью 19 февраля на МКАД перед развязкой с Можайским шоссе произошла смертельная авария с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Авария произошла около полуночи. На внешней стороне 55-го километра МКАД столкнулись легковая Lada Largus, грузовой Mercedes и снегоуборочный «КамАЗ». Произошел разлив топлива. В одном из грузовиков погиб человек, остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.

По предварительной информации, один из грузовиков вез посылки. Спасатели устранили разлив топлива и деблокировали погибшего.

Из-за последствий ДТП временно перекрыли проезд по четырем полосам из пяти.

Дептранс Москвы сообщил, что к 03:46 движение восстановили.

В Татарстане горел отель «Регина». Огонь охватил кафе, баню и дом для персонала.

ДТП Москва
19 февраля 2024, 05:03
В Новосибирске найденного в мусоре младенца перевели из реанимации
Freepik
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В Новосибирске младенца, найденного в пакете в мусорном контейнере, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщило издание НГС со ссылкой на собственный источник.

«Кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом», - говорится в материале.

Следствие выяснило, что его родила 22-летняя девушка на съемной квартире. Потом она положила новорожденного в пакет и выбросила на соседней улице в мусорку. Ее не смутили даже сильные морозы. Малыша нашел мужчина, который пришел выбросить мусор.

Правоохранители задержали мать ребенка на следующий день, возбудив против нее уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

В начале февраля житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына , «спасая» его от несуществующего пожара.

Дети Больницы Сибирь
19 февраля 2024, 03:10
Подростки толпой избили мальчика рядом со школой в Махачкале
Unsplash
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Прокуратура Дагестана проведет проверку после публикации в Сети видео, на котором несколько школьников избивают своего сверстника. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Организована проверка по размещенной в интернете информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в районе средней общеобразовательной школы № 27 Махачкалы», - указали в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков нападает на школьника и бьет его. Выяснилось, что один из учеников оскорбил другого в общем чате в мессенджере. В результате 16 февраля после уроков, подростки стали «выяснить отношения» рядом со школой.

По данным МВД Дагестана , в отношении родителей школьников, участвующих в драке, собрали административные материалы. Полицейские также провели профилактическую беседу с подростками.

Ранее недалеко от столичной школы Москвы подрались два одноклассника.

Поводом стала критика одно из них в адрес последнего императора России Николая II.

Дагестан Школы Видео Школьники
19 февраля 2024, 02:31
В Петербурге за нарушение порядка к ответственности привлекли 72 человека
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге к административной ответственности за скопление, повлекшее нарушение общественного порядка, привлекли 72 человека. Об этом в Telegram-канале сообщила объединенная пресс-служба судов города.

По данным на 22:00 воскресенья к административной ответственности привлекли 72 человека за совершение правонарушения. Задержанным предъявили обвинение по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания граждан или передвижения в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

В пресс-службе сообщили, что 68 человек получили административные аресты на срок до 13 суток, четырех человек оштрафовали на 10 тысяч рублей каждого.

Петербургскому тату-мастеру, обвиненному в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения.

Суд отправил девушку под подписку о невыезде. Причиной возбуждения дела стали татуировки с изображением котов и церквей.

Санкт-Петербург Суд Аресты

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