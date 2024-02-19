Маршрутка в Приморье столкнулась с выехавшим на встречную полосу грузовиком

Авария произошла вечером 18 февраля в районе дома по ул. Стрельникова, 45. Водитель грузовика Shacman из Хабаровского края не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с автобусом Higer, который ехал по маршруту № 224 Владивосток - Артем - Заводской с тремя пассажирами.

Маршрутка повредила лобовое стекло и завалилась на бок. Обошлось без жертв. Пострадали четыре человека - 41-летний водитель автобуса и трое пассажиров. Им назначили амбулаторное лечение.

Полиция объявила о возбуждении административного дела по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью». Водителя грузовика в 2023 году дважды привлекали к ответственности, но он не оплатил штрафы.

На МКАД перед развязкой с Можайским шоссе столкнулись три машины , в том числе два грузовика. Один человек погиб.