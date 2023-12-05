Маршрутка сбила женщину и протаранила остановку в Нижнем Тагиле

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ДТП произошло в понедельник, 4 декабря. По предварительной версии, водитель маршрутного автобуса не стал уступать дорогу пассажирам трамвая, что привело к наезду на женщину. После этого маршрутка выехала за пределы проезжей части и протаранила остановку.

«Одну пострадавшую доставили в больницу с предварительным диагнозом - закрытая черепно-мозговая травма, ушибы. Данная информация уточняется», - указали в ведомстве.

Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и причины дорожного происшествия. Прокуратура Тагилстроевского района взяла на контроль проведение доследственной проверки.

Ранее два легковых автомобиля и две маршрутки утроили ДТП в Москве. Авария произошла на Химкинском бульваре в районе Южное Тушино.