Маршрутка с пассажирами вспыхнула на ходу в Башкирии

По данным ведомства, ЧП произошло в субботу на улице Худайбердина около остановки «Улица Мира». Пассажирам удалось быстро выскочить из полыхающей «Газели». Обошлось без пострадавших.

Прибывшие на место спасатели потушили маршрутку. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что «Газель» выгорела полностью.

Все причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают сотрудники МЧС России.

Ранее в китайском городе Нанкине в провинции Цзянсу во время пожара с электромопедами погибли 15 человек, еще 44 пострадали. Глава города уточнил, что всех пострадавших увезли в больницу, состояние одного из них оценивается как критическое.