Маршрутка с пассажирами перевернулась в Геленджике

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Экстренные службы получили сообщение о ДТП около 17:40 по московскому времени. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля Toyota на перекрестке врезался в «Газель». Медики оказали помощь шестерым пассажирам.

По данным администрации Геленджика, в момент ДТП в маршрутном такси находилось девять пассажиров. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее автомобиль Volkswagen Passat и «Газель» столкнулись в Москве, жертвами ДТП стали два человека.

До этого смертельная авария произошла на внешней стороне 108-го километра МКАД на востоке Москвы. В ДТП с «Газелью» погибла женщина.