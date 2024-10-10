10 октября 2024, 17:17

Маршенкулова и Джумабой пополнили список террористов и экстремистов

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Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют обновления на сайте ведомства.

«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 года рождения, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», - указали в списке включенных в перечень за последнее время.

В начале сентября Маршенкулова* пополнила список иноагентов. По данным Минюста, журналистка пропагандировала ЛГБТ** и выступала на мероприятиях нежелательных в России организаций. С весны она находится в федеральном розыске по делу об оправдании терроризма.

Кроме того, в перечень попал блогер Джумабой***, которого недавно отправили под арест по делу о разжигании межнациональной розни.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

**Запрещенная в России экстремистская организация.

***Внесен в перечень террористов и экстремистов.

Терроризм Блогеры Россия Иноагенты
10 октября 2024, 17:37
Губернатор Забайкалья вытер козявку из носа о начальницу Карымского лесничества
РИА «Новости»
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов вытер козявку о начальницу Карымского лесничества Елену Шаляпину, когда она докладывала о пожарах в регионе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На размещенных каналом кадрах губернатор вытер пальцами нос, а затем уже сами пальцы о рукав одежды Шаляпиной.

Глава региона отказался отвечать на вопрос, почему он так себя повел. В его пресс-службе попросили прислать официальный запрос или перезвонить в рабочее время.

Ранее депутата Госдумы Дениса Парфенова уличили в непристойных занятиях в кабинете. В интернете появилось видео, где мужчина, похожий на парламентария, заигрывает с неизвестной женщиной прямо на рабочем месте.

Пожары Скандалы Лесные пожары
10 октября 2024, 13:17
Школьница погибла в Подольске после проигрыша отцу в шахматы
РИА «Новости»
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Школьница из Подольска погибла после того, как проиграла отцу в шахматы. Об этом рассказал Telegram-канал Mash.

Накануне 15-летняя девочка получила от отца шах и мат и сильно расстроилась из-за этого. Мужчина разозлился и потребовал от ребенка выйти из-за стола, заявив, что больше не будет играть с ним. Мать школьницы добавила, что вместо шахмат ей было бы лучше учить уроки.

Девочка убежала к себе в комнату, заперлась и перестала отвечать. Через некоторое время родители нашли ее тело. Предположительно, подросток покончил с собой. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

В июле в Кемеровской области 12-летняя школьница сбежала из дома с 16-летним возлюбленным. Она рассказала, что мать не одобряла их отношения и даже угрожала ножом. Следователи возбудили уголовное дело, девочке грозит детский дом.

Подольск Школы Школьники
10 октября 2024, 12:08
Кадыров объявил кровную месть Сулейману Керимову и двум депутатам Госдумы
РИА «Новости»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов готовили на него покушение, и объявил им кровную месть. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Причиной конфликта, по его словам, стала ситуация вокруг компании Wildberries.

«Мало того что они пытаются отобрать бизнес у этой женщины (Татьяны Бакальчук, сменившей фамилию на Ким. - прим. ред.), так еще и пытались заказать мое убийство. Я молчал об этом. Но сейчас я официально заявляю, что объявляю кровную месть», - заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что у его обвинения есть свидетели, и добавил, что откажется от задуманного, только если Керимов, Барахоев и Курбанов докажут ему свою непричастность.

В собственном Telegram-канале глава Чечни добавил, что конфликту вокруг Wildberries пытаются придать национальный окрас, заявляя, что зачинщиками якобы стали его сторонники.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать!» - подчеркнул он.

В сентябре бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что Кадыров спас ему жизнь , и назвал происходящее вокруг компании рейдерским захватом.

Совет Федерации РФ Чечня Госдума РФ Рамзан Кадыров Стрельба у офиса Wildberries
10 октября 2024, 09:03
Грунт обрушился на шахте «Кузбассразрезуголь». Есть пострадавшие
РИА «Новости»
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На Моховском разрезе филиала АО «УК „Кузбассразрезуголь“ в Кемеровской области произошло обрушение грунта. По предварительным данным, есть пострадавшие, заявили в региональном СУ СК.

ЧП произошло в ночь на 10 октября при производстве работ по выемке угля открытым способом.

По факту произошедшего возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. Обстоятельства случившегося также выясняет областная прокуратура.

«УК „Кузбассразрезуголь“ поставляет на рынок энергетический и коксующийся уголь. Является крупнейшей угольной компанией в Кемеровской области.

Шахты СК РФ

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