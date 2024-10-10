Маршенкулова и Джумабой пополнили список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес журналистку Залину Маршенкулову* в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют обновления на сайте ведомства.
«Маршенкулова Залина Хамидовна*, 05.06.1986 года рождения, город Баксан Баксанского района Кабардино-Балкарской республики», - указали в списке включенных в перечень за последнее время.
В начале сентября Маршенкулова* пополнила список иноагентов. По данным Минюста, журналистка пропагандировала ЛГБТ** и выступала на мероприятиях нежелательных в России организаций. С весны она находится в федеральном розыске по делу об оправдании терроризма.
Кроме того, в перечень попал блогер Джумабой***, которого недавно отправили под арест по делу о разжигании межнациональной розни.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесена в перечень террористов и экстремистов.
**Запрещенная в России экстремистская организация.
***Внесен в перечень террористов и экстремистов.