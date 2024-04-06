06 апреля 2024, 22:18

Мародера задержали в зоне подтопления в Оренбурге

Читайте нас в: Google Новости

В Оренбурге полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже на территории подтопления.Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину, который перевозил на тележке строительный материал, сотрудники правоохранительных органов заметили в коттеджном поселке Дубовый плес.

Полицейские установили, что подозреваемый в преступлении вывез имущество с дворовой территории строящегося дома.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Орске произошел порыв второй насыпной дамбы. МЧС наращивает силы и средства в районах возможного затопления. Эвакуация людей продолжается.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал ситуацию в старой части частично подтопленного Орска сложной. Из города эвакуировали около двух тысяч человек после прорыва дамбы.

Уголовное дело Преступления Паводки Кражи Эвакуации
06 апреля 2024, 22:30
Впервые за 40 лет. Жительница Оренбургской области рассказала о паводке в регионе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Оренбургской области Анна Рахметова рассказала, что администрация ее села предупреждала людей о паводке. Своей историей очевидица поделилась в стриме «360» с Анастасией Букреевой.

«Последние две недели администрация нашего поселка бесконечно предупреждает о том, что должен быть собран тревожный чемоданчик, и о том, что при стремительном пребывании воды [нужно] воспользоваться надувными матрасами, всевозможными плавсредствами», - поделилась женщина.

Она добавила, многие из ее знакомых подготовились к возможным подтоплениям из-за паводка.

«То есть воды еще нет, вещи подняли повыше, сами уехали туда, где исключено, что зайдет вода. Не то что бы исключено - маловероятно, что вода зайдет. Потому что сейчас прогнозы у нас не самые утешительные», - рассказала Рахметова.

При этом с таким мощным паводком женщина еще не сталкивалась.

«По крайней мере, за 40 лет такой паводок точно впервые», - заключила очевидица.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка. Он также указал на необходимость обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения.

Паводки Эвакуации
06 апреля 2024, 22:07
Оповещение об эвакуации в Оренбургской области попало на видео
Читайте нас в: Google Новости
Предупреждения владельцев участков садовых товариществ в Оренбургской области об эвакуации сняли на видео. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении «360».

Местная жительница Анна Рахметова запечатлела мощный водяной поток. Слышны звуки сирены. Представитель спасательной службы через громкоговоритель оповестил жителей СНТ «Тополя» и «Колосс» и «Восход» об опасности и призвал их срочно покинуть свои домовладения.

«Начинается подъем воды», - предупредил он.

Ранее глава пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников заявил, что после прорыва дамбы в Орске еще не всем жителям удалось эвакуироваться. Ближе к ночи ожидается новый приток заявок.

Наводнения Паводки Россия
06 апреля 2024, 21:40
Человек оказался под поездом на стации метро Каховская в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ЧП произошло на станции метро Каховская в Москве. Под поездом оказался человек, об этом «360» сообщил источник.

По информации собеседника издания, человека обнаружили под поездом на втором пути Большой кольцевой линии. На место происшествия выехали оперативные службы.

«На Большой кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке. Причина: пассажир на пути», - сказано в сообщении московского дептранса.

Два подобных инцидента произошли утром в субботу, 6 апреля. Интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях увеличились из-за людей на путях. Поезда временно перестали ходить от станции «Парк культуры» до «Белорусской». График восстановили к 08:09 утра.

Поезда Метро Метро Москвы Дептранс Москвы Москва
06 апреля 2024, 21:07
Уровень реки Урал достигнет критической отметки в ночь на воскресенье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Оренбурга Сергей Салмин потребовал от жителей покинуть опасную зону, так как ночью уровень воды может подняться до критической отметки. Градоначальник заявил, что тех, кто откажется, будут эвакуировать принудительно. Обращение мэр опубликовал в своем Telegram-канале.

Салмин указал, что уровень воды достиг отметки в 855 сантиметров, и она продолжает прибывать.

«Такая ситуация не оставляет нам выбора, в ночь уровень может достичь критической отметки. Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления», - написал мэр.

Глава города перечислил потенциально опасные районы и заявил, что времени на уговоры не осталось. При необходимости власти проведут принудительную эвакуацию с участием полицейских. В Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации.

Урал Паводки Эвакуации Реки

Новости по теме