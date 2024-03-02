02 марта 2024, 10:21

Маньяк Томас Крич чудом избежал смертной казни в США

Unsplash
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Маньяк Томас Крич, приговоренный в США к смертной казни за многочисленные убийства для банды «Ангелы ада» и оккультистов из «Церкви сатаны», избежал наказания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Приговор в отношении 73-го заключенного должны были привести в действие 29 февраля. В тюрьме штата Айдахо, где мужчина отбывает наказание, ему хотели ввести смертельную инъекцию.

Присутствовавшие на экзекуции журналисты заявили, что Крич был спокоен, но в глазах стояли слезы. Мужчину положили на каталку, пристегнув ремнями. Сотрудники тюрьмы попытались найти на его руке вену для введения яда, но тщетно.

Затем они исследовали ноги заключенного, но и не нашли места, куда можно было бы сделать укол. В итоге исполнение приговора пришлось отменить, Крича вернули в камеру. Сейчас маньяк находится в ожидании новой попытки смертной казни.

Ранее в США установили личность маньяка , известного как Зодиак. Им оказался житель Калифорнии Гэри Френсис Пост.

США Убийства Смертная казнь Приговоры
02 марта 2024, 09:35
Момент взрыва дрона в Санкт-Петербурге попал на видео
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Появилось видео момента взрыва беспилотного летательного аппарата в Санкт-Петербурге. Кадры показал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник влетает в здание и следует очень сильный взрыв, разлетаются обшивка балконов и стекла.

ЧП произошло утром в субботу в районе дома 161 на Пискаревском проспекте, «360» показывал эксклюзивные кадры с места ЧП.

Местный житель рассказал «360», что пострадали все находящиеся в округе дома.

«По пострадавшим информации никакой нет, но там работают полиция, пожарные, скорая помощь. Звук был такой специфический, от летательного аппарата. Потом был взрыв и сильный запах пороха после него», - отметил он.

Прибывшие на место ЧП экстренные службы эвакуировали из пострадавшего дома порядка 100 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы Видео
02 марта 2024, 09:25
Жителей предупредили о повторной атаке БПЛА в районе Пискаревского проспекта
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Жильцов дома на Пискаревском проспекте, где утром 2 марта произошел взрыв, попросили отойти от здания. Экстренные службы предупредили о возможной повторной атаке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке со ссылкой на очевидцев.

По данным канала, информацию об этом передали по громкоговорителю. В зоне ЧП начали глушить связь, интернет практически не работает.

Санкт-Петербург Взрывы
02 марта 2024, 08:30
Появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге
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На месте взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге работают экстренные службы. Видео обстановки во дворе дома появилось в распоряжении «360».

Взрыв произошел утром 2 марта в районе дома № 161 на Пискаревском проспекте. По предварительным данным, причиной мог стать беспилотник. Официальная информация пока что не поступала С места взрыва эвакуировали порядка 100 человек, сообщал 78.RU. По данным «Фонтанки», никто не пострадал.

Санкт-Петербург Взрывы
02 марта 2024, 08:14
Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать беспилотник
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Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщила «Фонтанка».

ЧП случилось в районе дома № 161. По предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Официального подтверждения этой информации пока что не поступало.

В результате взрыва никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются.

По информации телеканала «78» , с места взрыва эвакуировали порядка 100 человек. Очевидцы сообщили, что заметили в небе дрон.

Днем ранее, 1 марта, система противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в селе Доброе Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что в результате ЧП разрушений и пострадавших не было.

Кроме того, в пятницу три беспилотника перехватили над промышленной зоной Дзержинска в Нижегородской области.

Санкт-Петербург Беспилотники Взрывы

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