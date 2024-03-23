«Мама осталась там». Женщина пропала после теракта в Crocus City Hall

На концерт пошли супруги Г. и их дочь Мария. По словам Никиты, с отцом все в порядке, а сестра попала в больницу с ранением лодыжки.

«Там был мой отец, моя сестра и мама. Про маму на данный момент я ничего не знаю. С отцом все в порядке, сестра в больнице. <…> Врачи сказали, что все нормально», - пояснил молодой человек.

Он добавил, что у матери с собой был телефон - женщина не отвечает на звонки.

«[Мама] осталась там, я не знаю, что с ней. <…> Там началась суматоха, они разделились, я ничего не знаю про мать», - поделился собеседник «360».

В Минздраве Московской области уточнили, что пострадавшими при теракте в концертном зале числятся 145 человек, из них девять - в крайне тяжелом состоянии. Погибли, по предварительным данным, 40.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что госпитализировали 115 человек , состояние 60 медики оценивают как тяжелое.