Мама из Москвы украла у детсадовцев Новый год

По информации издания, девушка взяла на себя ответственность за закупку новогодних подарков для группы в детском саду. Она попросила родителей отправлять средства на карту ее супруга.

Собрав 53 тысячи рублей, она заявила, что закажет презенты в начале декабря. Но когда пришло время их забирать, вдруг начала придумывать оправдания, почему ей не удается это сделать. Родители попросили вернуть собранные средства, чтобы самостоятельно приобрести подарки. Тогда выяснилось, что 43 тысячи из собранной ими суммы списал банк на погашение долгов.

Девушка призналась, что счета ее мужа заблокированы. Она пообещала отдавать по 10 тысяч рублей в месяц, но не смогла. Ее муж также заявил о готовности возместить всю сумму, но нарушил обещание. Обстоятельства произошедшего проверит полиция.

Еще один россиянин из-за долгов лишился 236 игрушечных роботов. Их отобрали у мужчины судебные приставы.

Женщина из Москвы организовала сбор средств на новогодние подарки в чате родителей одного из детских садов. Однако малыши остались без презентов - собранные деньги пошли на оплату долгов инициативной мамы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.