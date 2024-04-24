24 апреля 2024, 04:23

«Малыш кричал». Екатеринбуржец рассказал о спасении бабушки и внука на 11-м этаже

Freepik
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В Екатеринбурге мужчина, рискуя своей жизнью, перелез через балкон на 11-м этаже ради спасения пенсионерки, которую случайно запер двухлетний внук. Им оказался главный инженер Николай Колпаков, который поделился подробностями спасения с «360».

По его словам, он находился в офисе, когда в общедомовом чате стали писать о запертой на балконе пенсионерке. Потом появилась информация, что ребенок начал какие-то таблетки глотать. Жильцы квартиры на связь не выходили, поэтому он пошел сам, чтобы помочь.

По его словам, сначала он позвонил в дверь соседям пожилой женщины и объяснил ситуацию. После этого его пустили на балкон.

«Смотрю бабушка ревет, маленький тоже кричит. Ему два года и четыре месяца. Так получилось, что она зашла на балкон, внук за ней. Дверь захлопнул, облокотился на ручку и закрыл ее», - пояснил собеседник «360».

Сначала думали вскрыть дверь, но потом отказались от этой идеи. Колпаков понял, что сможет и сам перелезть через этаж, но у него это получилось только с третьей попытки. Ребенок, по его словам, уже был весь в слезах на тот момент, как и его бабушка.

«Одного человека я позвал, чтобы держал меня за ногу. Потому что у меня ни веревки, ничего не было. Был бы это второй этаж, перелез бы спокойно, а тут 11-й. Потом я попросил отвертку, чтобы ребенка не повредить и не сломать дверь. И потом попал в квартиру», -.пояснил он.

После этого инженер спокойно вернулся в офис, но все же и его потом несколько часов трясло от пережитого. Позже пришла бабушка с внуком, чтобы поблагодарить за спасение.

«Я 15 лет назад работал альпинистом. К высоте привыкаешь. Но тут так спонтанно получилось. Я не думал, что так будет. Помог, чем мог», - резюмировал собеседник «360».

О спасении пенсионерки и ее маленького внука в Екатеринбурге стало известно накануне. Руководитель управляющей компании рассказал, что его сотрудник профессионально действовал на высоте, так как имел опыт работы в альпинизме.

Дети Мужчины Екатеринбург Квартиры
24 апреля 2024, 04:32
Пожар начался из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны сбили четвертый беспилотник самолетного типа в пригороде Воронежа. Об этом написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«В результате падения его обломков на территории одного из СНТ произошло возгорание частного домостроения. На месте уже работают оперативные службы», - сообщил глава региона.

Спасатели локализовали пожар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Губернатор добавил, что опасность воздушной атаки в регионе пока еще сохраняется.

Ранее российские зенитчики уничтожили третий украинский дрон на подлете к Воронежу. Первые три беспилотники обнаружили и сбили вечером 23 апреля и в ночь на 24 апреля: в 23:42, 02:27 и 02:50 по московскому времени.

Спасатели Пожары Беспилотники
24 апреля 2024, 03:06
Силы ПВО сбили третий беспилотник на подлете к Воронежу
РИА «Новости»
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Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили третий украинский беспилотник самолетного типа на подлете к Воронежу. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется», - сообщил губернатор.

Беспилотники ПВО
24 апреля 2024, 00:28
Пригрозившего взорвать самолет москвича могут отправить в тюрьму
Freepik
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Житель Москвы ворвался в самолет в аэропорту Сочи с угрозами поджечь себя и устроить взрыв. Теперь буйному пассажиру грозит наказание, полицейские составили протоколы об административном правонарушении, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В дежурную часть Линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением „Сочи - Санкт-Петербург“ находится неадекватный пассажир. Прибывшие к месту происшествия мои коллеги задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции», - написала она.

В отношении авиапассажира составили протоколы об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе авиакомпании «Россия» «360» сообщили, что мужчина с сумкой появился на борту самолета во время подготовки к вылету рейса «Сочи - Санкт-Петербург» до начала посадки пассажиров.

«Он сообщил, что сумка заминирована, а также заявил о готовности себя поджечь. Изначально мужчина должен был лететь рейсом в Москву другой авиакомпании. Пассажира задержали сотрудники группы быстрого реагирования», - отметили в сообщении.

Уточняется, что после случившегося самолет дополнительно досмотрели. В связи с проводимыми мероприятиями задержка вылета составила около трех часов.

Угрожавшим взорвать самолет оказался 32-летний москвич. По факту произошедшего проводится проверка.

Санкт-Петербург Сочи Самолеты Полиция Москва
23 апреля 2024, 22:32
Оскорбившего чемпионку MMA Алексееву выдворят из Россиии
РИА «Новости»
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Мигранта из одной из стран СНГ, оскорбившего женщин в Челябинске за неподобающий, по его мнению, внешний вид, выдворят из России. Об этом сообщила полиция Урала в своем Telegram-канале.

По данным полиции, 24-летний мигрант в ходе конфликта оскорбил двух женщин в Челябинске. Трактозаводский районный суд признал его виновным в нарушении правил въезда либо режима пребывания в России.

«Ему назначено наказание - административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы Российской Федерации», - сообщили в полиции.

До вступления решения суда в законную силу мужчина будет находиться в центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Челябинской области.

Ранее чемпионка ММА Ирина Алексеева сообщила, что ее и ее подругу во время велосипедной прогулки подрезал мигрант на автомобиле.

Мужчина набросился на девушек с оскорблениями, критикуя их внешний вид (женщины катались на велосипедах в шортах и майках). Позже челябинская полиция установила личность водителя и задержала его. Он извинился перед девушками на камеру.

Суд Мигранты Женщины Россия Полиция

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