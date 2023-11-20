Маленькая девочка в Благовещенске потеряла сознание в детсаду и умерла через два дня

Ребенок потерял сознание в дошкольном образовательном учреждении 16 ноября. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Она умерла 18 ноября.

«В настоящее время устанавливается причина ее смерти», - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала поисково-спасательного отряда «Амур», через месяц девочке должно было исполниться два года. Родители отвели малышку в детсад со справкой о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания.

Команда «Амура» утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребенка во взрослую больницу, где ее принять отказались. В детском медучреждении девочку ввели в искусственную кому, позже она скончалась.

СУ СК Приамурья начало доследственную проверку по факту случившегося. Прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее в Щелкове возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки. Она скончалась после обычной простуды.