02 января 2024, 23:28

Мальчика ударило током у световой фигуры в Саратове

РИА «Новости»
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Четырехлетнего ребенка госпитализировали в Саратове после удара током рядом со световой уличной фигурой. Об этом сообщила глава города Лада Мокроусова в Telegram-канале.

«Мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры на территории Фрунзенского района. Он находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов. Обстоятельства в настоящее время выясняют», - написала она.

Мэр Саратова поручила заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ Максиму Сиденко провести проверку состояния всех новогодних световых объектов в городе.

Региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту получения ожогов ребенком, в ходе дадут правовую оценку деятельности компании, занимающейся организацией световых иллюминаций.

Прокуратура области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья.

Восьмиклассница получила удар тока в кабинете школы в Москве, сообщал Life. Девочку экстренно госпитализировали.

Саратов Дети
02 января 2024, 23:49
Девочка из многодетной семьи погибла при пожаре в Тольятти
РИА «Новости»
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Девочка погибла во время пожара в квартире в городе Тольятти в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар начался в многоквартирном доме, расположенном на бульваре 50 лет Октября, 8. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС вечером 2 января.

На тушение огня отправили 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, от МЧС направили 34 спасателя и 14 единиц спецтехники.

«В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек», - сообщили в ведомстве.

В сгоревшей квартире находился отец с тремя детьми, как сообщил агентству источник в силовых структурах. По предварительной информации, несовершеннолетние играли со спичками, зажигая их. После возгорания мужчину и двух детей успели эвакуировать, а девочка спряталась на балконе и ее нашли уже позже погибшей.

Ранее смертельный пожар, в котором погибли два человека , произошел в городе Новоузенске в Саратовской области.

Смертность Пожары Дети МЧС РФ
02 января 2024, 23:13
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
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Смертельный пожар, в котором погибли два человека, произошел в городе Новоузенске в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возникновении пожара в квартире жилого дома поступило вечером 2 января.

«Произошло загорание дивана на площади четыре квадратных метра в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома. В результате пожара погибли два человека, личности устанавливаются», - уточнили в ведомстве.

После тушения огня в доме нашли тела 53-летнего мужчины и 52-летней женщины. Сейчас причина пожара устанавливается, следователи работают на месте, как сообщил в своем Telegram-канале региональный СК.

Ранее в башкирском селе Ангасяк в новогоднюю ночь из-за неисправного удлинителя, к которому подключили уличную гирлянду, произошел пожар в частном доме, где проживала многодетная семья. Благодаря сработавшему пожарному извещателю все восемь жильцов спаслись.

Саратов Смертность Пожары МЧС РФ Следственный комитет России
02 января 2024, 23:04
Оставшийся без подарка российский школьник покончил с собой в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Плохие оценки во второй четверти оставили новосибирского семиклассника без новогоднего подарка в виде нового компьютера. Обиженный подросток покончил с собой, оставив предсмертную записку с обвинением в адрес родителей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов, тело мертвого юноши за 20 минут до наступления Нового года обнаружила его мать. Женщина пришла в комнату сына, чтобы пригласить его к праздничному столу.

Рядом с телом лежала записка, в которой юноша поздравил родителей с праздником, а также обвинил их в своем поступке. Подросток также попросил передать всем своим близким друзьям, что он их сильно любил.

В начале декабря прошлого года стало известно о суициде 16-летней девушки , которая прошла лечение в психиатрической клинике и несмотря на жизнь с матерью находилась под регулярным присмотром врачей в Свердловской области. В посмертной записке девушка обвинила в своем шаге мать, которую обвинила в алкоголизме и запретила приходить на похороны. Последняя проверка опеки и психиатров отклонений в поведении подростка не выявила.

Дети Россия Школьники
02 января 2024, 22:54
Маршрутка с людьми опрокинулась в Новосибирске
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Пять человек получили травмы из-за ДТП в Новосибирске. Водитель не справился с управлением, и маршрутка с пассажирами опрокинулась, сообщило региональное отделение Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Авария случилась в 21:45 по местному времени (17:45 по московскому времени) в Октябрьском районе города. Водитель не справился с управлением маршрутки, из-за чего она перевернулась прямо на дороге.

Пять пассажиров получили травмы. Среди них одна несовершеннолетняя девушка, один мужчина и трое женщин. Все они находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

Несколькими днями ранее в Челябинске маршрутка столкнулась с трамваем. Оба транспорта двигались в одном направлении. Пострадавших нет, но полиция изучает обстоятельства аварии.

В Тюменской области два человека погибли в ДТП на трассе. Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Сильный удар отбросил «легковушку» в кювет. Водитель и пассажир не выжили, сообщило радио Sputmik.

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