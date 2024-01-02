Мальчика ударило током у световой фигуры в Саратове

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«Мальчик получил электротравму вблизи световой уличной фигуры на территории Фрунзенского района. Он находится в лечебном учреждении под наблюдением специалистов. Обстоятельства в настоящее время выясняют», - написала она.

Мэр Саратова поручила заместителю главы администрации, председателю городского комитета по ЖКХ Максиму Сиденко провести проверку состояния всех новогодних световых объектов в городе.

Региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту получения ожогов ребенком, в ходе дадут правовую оценку деятельности компании, занимающейся организацией световых иллюминаций.

Прокуратура области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту оказания услуг, опасных для жизни и здоровья.

Восьмиклассница получила удар тока в кабинете школы в Москве, сообщал Life. Девочку экстренно госпитализировали.